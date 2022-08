Elite Runner không ngại đường dốc tại VM Nha Trang

Khánh HòaPhân bổ sức hợp lý và nạp đủ chất dinh dưỡng là lời khuyên đến từ các elite nhằm chinh phục địa hình nhiều dốc ở thành phố biển.

Trong buổi warm-up trước thềm giải chạy VM Nha Trang với chủ đề "Get ready for this!", chiều 26/8, nhà vô địch cự ly full marathon nữ, Hà Thị Hậu tiết lộ đã tập luyện chăm chỉ và cảm thấy tự tin tại giải lần này. Runner 33 tuổi đặt mục tiêu bảo vệ vị trí số một vì cho rằng đường chạy ở Nha Trang là sở trường của mình khi có đến 12km đường dốc trên đèo Lương Sơn.

"Địa hình ở Nha Trang khá đa dạng với điểm nhấn là đoạn đường dốc trên đèo. Tôi nghĩ các runner cần bổ sung đủ nước, điện giải và lên dốc chậm để đảm bảo thể lực", chân chạy quê Sapa đưa ra lời khuyên khi được hỏi về chiến thuật chạy hợp lý. Bên cạnh đó, cô đánh giá thời tiết mùa này tại Nha Trang là vô cùng lý tưởng để có thể hoàn thành mục tiêu về đích.

Dàn elite giao lưu cùng khán giả tại buổi warm-up "Get ready for this!". Ảnh: Quốc Bảo

Đồng quan điểm, runner Lê Thị Lai (Anna Lê) cho rằng thời gian từ 3h đến 8h sáng ở Nha Trang khá mát mẻ. Runner chủ nhà tiết lộ khoảnh khắc sẽ khiến các chân chạy vỡ òa khi tham gia giải là cảnh bình minh ló rạng trên các hòn đảo. Chân chạy 38 tuổi chia sẻ bản thân cảm thấy không quá lo lắng khi được thi đấu trên quê nhà, đồng thời tỏ ra hào hứng khi có được sự cổ vũ đến từ bạn bè, người thân. "Tôi xem ngày chạy chính thức như một buổi long-run cùng câu lạc bộ vì đã quen thuộc với cung đường này và hy vọng bản thân có thể vượt qua PR là 1 giờ 36 phút", chị Lai cho hay.

Chân chạy Nguyễn Trần Minh Đức không giấu được sự háo hức khi sắp được khám phá đường chạy tại thành phố biển. Anh cũng cho rằng các runner nên giữ sức ở giai đoạn leo dốc để có thể tăng tốc ở những kilomet cuối. Quản lý của câu lạc bộ Củ Chi Running duy trì khối lượng tập luyện vừa phải trước race và đặt mục tiêu FM sub3.

Đại diện Herbalife Nutrion giao lưu với runner. Ảnh: Quốc Bảo

Xen giữa buổi gặp gỡ dàn elite là những câu hỏi vui liên quan đến hệ thống VM. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Nutrition Việt Nam - nhà tài trợ dinh dưỡng cho giải. Ông Đạt hy vọng các vận động viên giữ cho mình tinh thần tự tin, thi đấu hết mình và tận hưởng cảnh đẹp tại TP Nha Trang. Đối với các runner thi đấu tại cự ly 21 và 42km, túi race-kit sẽ bao gồm một bình giữ nhiệt của Herbalife Nutrition phù hợp cho việc bổ sung nước, chất điện giải trong tập luyện và thi đấu.

VnExpress Marathom Marvelous Nha Trang 2022 diễn ra lúc 3h sáng, ngày 28/8. Giải do báo điện tử VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ hàng nghìn chân chạy chuyên và không chuyên trên cả nước, thi đấu ở 4 cự ly là 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Quốc Bảo