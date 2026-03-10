Runner khiếm thị đặt mục tiêu sub4 marathon tại giải chạy đêm TP HCM

Sở hữu thành tích bán marathon dưới 1 giờ 40 phút, Doãn Hồng Song kỳ vọng phá mốc sub4 marathon tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026, dù hiện chưa có người dẫn đường đủ thể lực đồng hành.

Sau cột mốc half marathon (21km) sub 1:40 tại một giải chạy ở TP HCM, Hồng Song đang chuẩn bị cho thử thách lớn hơn - chinh phục marathon sub4 tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh Midnight 2026 diễn ra ngày 22/3 tới. Nhưng với một runner khiếm thị, thành tích không chỉ phụ thuộc vào thể lực hay ý chí, mà còn ở việc tìm được người dẫn đường đủ sức đồng hành suốt 42 km.

Runner khiếm thị Doãn Hồng Song trong một buổi tập luyện. Ảnh: NVCC

Doãn Hồng Song, sinh năm 1995, hiện sống tại TP HCM. Trong cộng đồng chạy bộ, anh được nhiều người gọi vui là "elite khiếm thị". Đầu năm nay, anh hoàn thành cự ly 21km với thời gian 1 tiếng 39 phút 51 giây, đặc biệt khi thi đấu bằng chân trần.

Với một runner khiếm thị, mỗi bước chạy không chỉ đòi hỏi cảm nhận cơ thể mà còn là sự tập trung và bản lĩnh vượt qua nỗi sợ mất thăng bằng. Việc hoàn thành bán marathon dưới 1 giờ 40 phút là thử thách lớn, nhưng làm điều đó trên chân trần càng cho thấy ý chí và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Thành tích này tương đương pace trung bình khoảng 4 phút 44 giây mỗi km, mức tốc độ khá cao với nhiều runner phong trào. Trong khi đó, để đạt sub4 marathon, VĐV cần duy trì pace khoảng 5:40/km trong suốt 42 km. So với thông số half marathon hiện tại, mục tiêu của Song được đánh giá là khả thi nếu duy trì thể lực và chiến thuật hợp lý. Trước đó, runner này cũng từng hoàn thành marathon tại một giải ở TP HCM vào năm ngoái với thời gian 4 giờ 15 phút.

Hồng Song chạy chân trần cùng VĐV dẫn đường cự ly 21km trong một giải đấu, đạt thông số 1:39:51. Ảnh: NVCC

Runner 31 tuổi cho biết anh đã chuẩn bị cho thử thách marathon tại giải chạy đêm lần này từ nhiều tuần trước. Khối lượng tập luyện hiện duy trì khoảng 50 km mỗi tuần, bao gồm các buổi chạy dài để tăng sức bền, kết hợp thêm bơi và nhảy dây nhằm cải thiện thể lực tổng thể.

"Mỗi tuần tôi cố gắng giữ đủ khối lượng chạy và xen kẽ thêm các bài bổ trợ. Sub4 với runner khiếm thị như tôi không chỉ là thành tích, mà là một cột mốc để chứng minh rằng mình vẫn có thể chạy nhanh và xa như bất kỳ ai", anh nói.

Tuy nhiên, với một chân chạy khiếm thị, thách thức không chỉ nằm ở việc rèn luyện thể chất. Người dẫn đường cũng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hoàn thành cuộc đua.

Trong các giải chạy, VĐV khiếm thị phải chạy cùng một người dẫn và kết nối bằng dây vòng giữa hai cánh tay để giữ nhịp và đảm bảo an toàn. Người dẫn không chỉ cảnh báo chướng ngại vật mà còn phải duy trì tốc độ tương đương với VĐV. Khi hướng tới thành tích cao, việc lựa chọn người dẫn đường phù hợp càng trở nên quan trọng trong suốt cuộc đua 42km.

Chính điều này khiến mục tiêu sub4 của Song trở nên thử thách hơn. Một số runner từng dẫn anh ở các giải trước không thể tham gia lần này do vướng lịch cá nhân hoặc lo ngại không đủ thể lực để duy trì tốc độ ổn định suốt 4 giờ liên tục.

"Tôi vẫn đang tìm người dẫn phù hợp. Hy vọng sẽ có ai đó đồng hành cùng tôi để thử sức mục tiêu sub4 lần này", anh nói, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với cộng đồng chạy bộ đã luôn hỗ trợ mình thời gian qua.

Khiếm thị bẩm sinh, Doãn Hồng Song hiện làm massage trị liệu và giãn cơ sau vận động, hỗ trợ phục hồi cho nhiều khách hàng, trong đó có runner. Anh bắt đầu chạy bộ từ năm 2022 và hiện tập luyện cùng đội tuyển điền kinh người khuyết tật TP HCM.

Hải Long