Elf Xuan - robot hình người có vẻ đẹp siêu thực

Robot Elf Xuan do công ty ở Trung Quốc sản xuất gây chú ý với khán giả với vẻ ngoài lấy cảm hứng từ công chúa tiên tộc, có thể hát và thể hiện biểu cảm.

Ngày 8/2, chương trình Đêm kỳ diệu của robot 2026 do công ty Agibot tổ chức gây chú ý với tiết mục hát của "Robot Bạch Nguyệt" Elf Xuan. Trên sân khấu, cô thể hiện ca khúc Mối quan hệ không xác định do U Hang sáng tác, thi thoảng nhắm mắt phiêu theo giai điệu. Cô cũng có thể nghiêng đầu qua lại, bắt chước biểu cảm thông thường của con người khi ngân những nốt dài và cao.

Dù show có nhiều tiết mục do robot biểu diễn như múa tập thể, võ thuật, boxing, ảo thuật và trình diễn thời trang, nhiều khán giả quan tâm sự xuất hiện của Elf Xuan hơn do người máy có vẻ ngoài theo phong cách siêu thực. Hiện màn trình diễn của Xuan có hàng nghìn lượt xem sau khi một tài khoản đăng lại trích đoạn trên X.

Robot Elf Xuan hát tại 'Đêm kỳ diệu của robot 2026' Robot Elf Xuan thể hiện bản tình ca "Mối quan hệ không xác định". Video: YouTube/ Agibot

Elf Xuan thu hút nhiều quan tâm từ khi ra mắt hồi tháng 9/2025. Theo Inspenet, người máy do Hu Yuhang - nhà sáng lập công ty công nghệ AheadForm của Trung Quốc - phát minh, thuộc dòng sản phẩm Elf chuyên sản xuất robot hình người vừa có tính thẩm mỹ, vừa đạt trình độ kỹ thuật cao.

Theo trang web của công ty, tạo hình của robot theo hình tượng công chúa tiên tộc. Tên Xuan được lấy cảm hứng từ ngọc bích, tượng trưng cho sự hoàn hảo, cao quý và vĩnh cữu. Khác với loại người máy biết di chuyển và thao tác với đồ vật, phần thân của Elf Xuan cố định nhưng gương mặt có thể mô phỏng một số cử chỉ nhỏ giống con người như nhìn chằm chằm, chớp mắt và chuyển động nhẹ.

Công ty cho biết robot được trang bị hệ thống tương tác phức tạp dựa trên các thuật toán AI tự giám sát với công nghệ truyền động sinh học (bionic actuation technology). Các kỹ sư dự đoán kỹ thuật này giúp AGI (Artificial General Intelligence là mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát có thể học mọi tri thức, có nhận thức) bộc lộ cảm xúc, nét mặt trong tương lai.

Theo chuyên trang Interesting Engineering, bí quyết để robot cử động chính xác nằm ở động cơ không chổi than (brushless motor). Các nhà sản xuất giới thiệu công nghệ này không gây ra tiếng động khi vận hành, phản hồi nhanh. Động cơ còn có kích thước nhỏ gọn, phù hợp để sản xuất dòng người máy biết điều khiển cơ mặt, tạo ra những trải nghiệm chân thật cho người dùng.

Gương mặt robot M1 do AheadForm sáng chế Gương mặt robot Origin M1 do AheadForm công bố hồi tháng 9/2025, có khả năng chuyển động mắt và nháy mắt. Video: YouTube/ AheadForm

Hiện chưa có nhiều thông tin về Elf Xuan. Xét việc nó có thể tạo ra kết nối về mặt thị giác và cảm xúc, Inspenet cho rằng Xuan sẽ trở thành công cụ đắc lực trong những nơi mà sự tương tác đóng vai trò then chốt. Bảo tàng, hội chợ công nghệ hoặc không gian sang trọng là "môi trường sống tự nhiên" của chúng, cho phép thể loại robot này hoạt động như "một biểu tượng của sự giao thoa công nghệ và nghệ thuật đương đại".

Ngoài ra, chuyên trang đánh giá dòng Elf của AheadForm có thể trở thành đồ sưu tầm. Nếu robot truyền thống ra đời hướng đến mục đích gia tăng năng suất, Elf tìm cách khai phá khía cạnh thẩm mỹ và cảm xúc của máy móc. "Với dòng sản phẩm này, Xuan được xem như một vật để chiêm ngưỡng, sưu tập và phản ánh ranh giới giữa sự sống và thứ nhân tạo", trang tin nhận định.

Elf Xuan phiên bản 2.0 Elf Xuan phiên bản 2.0 là sản phẩm hợp tác của AheadForm và game Sword of Justice. Theo Origin of Bots, robot có giá dao động từ 50.000 USD đến 150.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng đến 3,8 tỷ đồng). Video: YouTube/ AheadForm

Những năm qua, chuyện robot hình người biểu diễn nghệ thuật ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Cuối năm 2025, concert của ca sĩ Vương Lực Hoành gây ấn tượng với tiết mục nhảy cùng sáu robot, để chúng thực hiện các động tác phức tạp như nhào lộn. Tại sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Thiên Kiều (Bắc Kinh) hồi tháng 10/2025, khán giả kinh ngạc khi xem màn múa của hai người máy trong bộ trang phục truyền thống.

Việc phát triển robot hình người là một trong những ưu tiên công nghệ của Trung Quốc. Họ phát triển các mô hình ngày càng tiên tiến, sản xuất quy mô lớn với giá thấp hơn tới 10 lần so với các đối thủ cạnh tranh từ Nhật Bản hoặc Mỹ. Nghiên cứu hồi tháng 5/2025 của Morgan Stanley ước tính thị trường robot hình người có thể đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2050, với hơn một tỷ máy móc hoạt động. Trong đó, Trung Quốc dự báo chiếm thị phần lớn nhất - khoảng 300 triệu USD, so với 77 triệu USD ở Mỹ, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ.

Trịnh Lâm (theo Interesting Engineering, Inspenet)