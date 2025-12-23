Màn robot nhào lộn ở show Vương Lực Hoành gây sốt

Video 6 người máy nhào lộn, nhảy theo nhạc sôi động ở liveshow Vương Lực Hoành thu hút quan tâm của fan âm nhạc, giới công nghệ.

Theo Chinatimes, các video ở concert cuối tuần qua tại Thành Đô, Trung Quốc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi Vương Lực Hoành hát bài Hỏa lực bùng nổ, 6 người máy của công ty Unitree Robotics (trụ sở Hàng Châu) thực hiện các động tác phức tạp cùng con người.

Tiết mục "Hỏa lực bùng nổ" của Vương Lực Hoành Tiết mục "Hỏa lực bùng bổ". Video: Weibo

Trên các mạng xã hội như Weibo, X, hàng nghìn khán giả cho biết thán phục động tác của 6 người máy. Kỹ sư phần mềm Rohan Paul viết: "Robot ở Trung Quốc hiện làm được mọi việc, thậm chí nhảy múa trên sân khấu rất chuyên nghiệp". Tỷ phú Elon Musk chia sẻ lại video của Rohan Paul kèm bình luận: "Thật ấn tượng".

Vương Lực Hoành chú ý tới bài đăng của Elon Musk, hôm 22/12, ca sĩ nói: "Làn gió này thật tuyệt, mọi người tiếp tục cuốn theo nhé".

Vương Lực Hoành trong liveshow "Nơi đẹp nhất" tại Thành Đô. Ảnh: Weibo

Dịp Tết âm lịch 2025, người máy của Unitree gây sốt trong chương trình mừng xuân của CCTV với màn múa khăn. Tới cuối năm, nhiều khán giả ngỡ ngàng khi khả năng của robot đã tiến bộ vượt bậc. Tài khoản Yushu viết: "Đầu năm mới chỉ có thể tung khăn, bây giờ đã nhào lộn rồi".

Theo Mirror Media, tiết mục ở liveshow Vương Lực Hoành không chỉ gây chú ý trong giới giải trí mà còn làm dậy sóng ở giới công nghệ, làm thay đổi nhận thức, khái niệm của nhiều khán giả về người máy. Một chuyên gia lĩnh vực tổ chức biểu diễn nói: "Vương Lực Hoành có thể được coi là người tiên phong trong việc đưa robot lên sân khấu âm nhạc, sau này sẽ còn nhiều tiết mục như thế, người máy thực sự có tiềm năng thương mại trong lĩnh vực giải trí, văn hóa".

Người máy trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: Weibo

Trước đó, trong một hội nghị về du lịch, ông Vương Hưng Hưng - CEO của Unitree Robotics - nhận định: "Hiện nay là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về trí tuệ nhân tạo và robot thông minh, đồng thời cũng là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về du lịch văn hóa. Robot có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau."

Vương Lực Hoành 49 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh khởi nghiệp năm 1995, phát hành 25 album và từng bán được hơn 13 triệu bản. Lực Hoành còn đóng nhiều phim như Sắc giới, Lôi đình chiến cảnh, Đại binh tiểu tướng, Thông cáo tình yêu, Vô vấn tây đông.

Như Anh (theo Chinatimes)