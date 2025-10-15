Robot nhào lộn, nhảy điệu múa Trung Hoa

Trung QuốcRobot thực hiện nhiều động tác khó, khiến khán giả kinh ngạc trong màn múa kết hợp công nghệ và văn hóa truyền thống ở Bắc Kinh.

Robot nhào lộn, nhảy điệu múa cổ Trung Hoa Robot biểu diễn trên sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Thiên Kiều, Bắc Kinh. Video: China Xinhua Sci-Tech

Theo trang China, tại buổi diễn ngày 10/10, ở phần kết màn vở Thiên công khai vật, sự xuất hiện của các robot làm "bừng sáng sân khấu". Hai robot hình người mặc trang phục truyền thống, nhào lộn, xoay mình trên không. Robot chó thực hiện một số động tác vui nhộn. Phía sau, các vũ công vỗ tay hưởng ứng.

Trên mạng xã hội, nhiều người khen màn trình diễn sáng tạo, độc đáo. Tuy nhiên, một số khác cho biết lo ngại khi robot ngày càng ưu việt. Tài khoản Angela Sharp bình luận: "Các vũ công đang vỗ tay trước những thứ có thể lấy đi công việc của họ".

Đội ngũ của Công ty công nghệ Unitree Robotics sản xuất các robot này. Họ cho biết để đảm bảo người máy bắt đúng nhịp điệu, họ đã tinh chỉnh tỉ mỉ, chính xác và thử nghiệm nhiều lần trong phòng thí nghiệm. Unitree cũng là đơn vị đứng sau tiết mục robot múa khăn trong gala Tết Nguyên Đán 2025 ở Trung Quốc.

Robot hình người của Trung Quốc biểu diễn múa trong gala năm mới Robot Unitree biểu diễn trong gala mừng năm mới Ất Tỵ của Trung Quốc. Video: CGTN

Vở múa Thiên công khai vật (Thiên nhiên tạo ra vạn vật) lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của nhà nghiên cứu Tống Ứng Tinh (1587-1666), thời Minh. Từ một văn nhân đam mê khoa cử nhưng nhiều năm thi trượt, ông bắt đầu khám phá những cánh đồng lúa, nghiên cứu các xưởng thủ công mỹ nghệ, quan sát và ghi chép kỹ lưỡng sự sáng tạo của người lao động Trung Quốc trong cuốn bách khoa toàn thư của mình.

Tác phẩm kết hợp các yếu âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc thời Minh với ngôn ngữ múa. Sau khi ra mắt hồi tháng 5/2024, êkíp lưu diễn ở 29 thành phố, thu hút hơn 100.000 khán giả.

Thanh Thanh (theo China)