Đường vào khu chế xuất lớn nhất TP HCM hạn chế xe để sửa chữa

Xe máy, ôtô cá nhân bị hạn chế vào đường Bến Nghé và khu vực quanh khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 cũ) trong 10 ngày để sửa chữa hư hỏng.

Ngày 29/3, Phòng CSGT TP HCM cho biết việc nâng cấp tuyến đường dẫn vào khu chế xuất lớn nhất thành phố ở phường Tân Thuận từ 28/3-8/4. Thời gian này, xe máy, ôtô cá nhân hạn chế qua khu vực cầu Tân Thuận 1, Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư. Sáu lộ trình thay thế như sau:

Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Hư hỏng, xuống cấp trên đường Bến Nghé. Ảnh: Đình Văn

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng người dân.

Vị trí đường Bến Nghé. Đồ hoạ: Hoàng Thanh

Gần đây, tuyến đường ở cửa ngõ phía nam TP HCM thường xuyên ùn tắc do nhiều xe sụp "ổ voi" trên đường Bến Nghé, trước lối vào cảng và khu chế xuất Tân Thuận. Đây là khu vực tập trung nhiều cảng lớn, có mật độ xe đi lại rất đông.

Đình Văn