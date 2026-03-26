Hàng loạt xe tải, container bị sụp hố ngập nước dừng trước lối vào cảng Tân Thuận (quận 7 cũ) gây ùn tắc lan rộng ra các tuyến đường huyết mạch ở phía nam TP HCM.

Sáng 26/3, trên đường Bến Nghé, phường Tân Thuận mặt đường xuất hiện hàng chục ổ gà ngập nước. Nhiều hố sâu gần 30 cm, khiến nhiều ôtô tải, container khi chạy qua bị kẹt bánh. Tài xế phải lội nước, chèn đá, rồ ga nhưng vẫn không thể di chuyển.

Lái xe tải chở hàng vào cảng Tân Thuận, ông Nam (50 tuổi) cho biết tuyến đường đã xuống cấp nhiều tháng nay, gần đây nước đọng khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Có thời điểm ông mất hơn một giờ để đi quãng đường khoảng 3 km vào cảng. "Giữa trời nắng mà đường vẫn ngập nước, đi lại rất bất tiện", ông nói.

Sự cố xảy ra tại khu vực gần khu chế xuất Tân Thuận và các trục giao thông lớn như Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát khiến ùn tắc lan rộng. Trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận, dòng xe kéo dài hơn 2 km, ôtô di chuyển chậm từng đoạn. Tại đường Huỳnh Tấn Phát và lối vào khu chế xuất, xe cộ ken đặc, nhiều người đi xe máy phải len lỏi giữa các ôtô để kịp giờ làm, đưa con đi học.

Cửa ngõ phía nam TP HCM ùn tắc do loạt xe sụp ổ gà Nhiều xe bị sụp ổ gà ngập nước trên đường Bến Nghé dẫn vào cảng Tân Thuận gây ùn tắc kéo dài. Video: Đình Văn

Lực lượng CSGT đội Bến Thành bố trí nhiều tổ công tác điều tiết giao thông tại các nút giao. Riêng trên đường Bến Nghé, ba cán bộ túc trực hướng dẫn phương tiện tránh khu vực ngập sâu, xử lý các xe gặp sự cố.

Theo một cán bộ CSGT, từ sáng cùng ngày đã ghi nhận gần chục xe tải, container bị sụp ổ gà gây gián đoạn giao thông. Nhiều phương tiện phải nhờ xe khác dùng dây kéo ra khỏi hố. Nguyên nhân ngập bước đầu được xác định do một doanh nghiệp xả nước thải ra mặt đường.

Dòng xe ùn tắc hơn một km trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Đình Văn

Khu vực cửa ngõ phía nam TP HCM (quận 7 cũ) tập trung 8 cảng lớn, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là container phục vụ khu chế xuất Tân Thuận và các khu công nghiệp lân cận. Lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải nặng, khiến hạ tầng xuống cấp nhanh và dễ phát sinh ùn tắc khi xảy ra sự cố.

Hướng tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đồ họa: Khánh Hoàng

