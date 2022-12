Dương Tử Quỳnh: 'Tôi thường xin lỗi cơ thể mình'

Diễn viên võ thuật Dương Tử Quỳnh nói thường xin lỗi cơ thể vì những tổn thương cô gặp phải khi đóng phim.

Trên LA Times cuối tháng 11, minh tinh 60 tuổi nói sống cùng di chứng từ những vết thương cũ, nhưng tìm cách chữa lành chúng. Cô thiền mỗi sáng sớm, tập các bài giãn cơ, đi bộ đường dài. Khi không thể vận động ngoài trời, Dương Tử Quỳnh tập trên máy.

Dương Tử Quỳnh ở độ lục tuần. Ảnh: The Times

Nữ diễn viên thường an ủi bản thân: "Tôi nói với cơ thể, tôi xin lỗi. Hãy tha thứ vì tất cả điều tôi gây ra cho bạn. Và cảm ơn bạn". Minh tinh tự nhận qua giai đoạn sung sức, có những người nói cô không được như thời đôi mươi, không thể làm những động tác đòi hỏi thể chất tốt như bấy giờ.

Nữ diễn viên không buồn vì những nhận xét đó vì thời gian làm cô học được nhiều hơn, hiểu biết hơn. Dương Tử Quỳnh biết cách duy trì sự bền bỉ của bản thân. Vóc dáng nghệ sĩ không thay đổi nhiều vì cô chăm sóc bản thân tốt hơn khi còn trẻ.

Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật 60 tuổi Dương Tử Quỳnh được bạn đời - tỷ phú người Pháp Jean Todt - và bạn bè chúc sinh nhật hồi tháng 8. Video:Instagram/Michelle Yeoh

Năm nay, Dương Tử Quỳnh nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả với phim Everything Everywhere All at Once. Cô vào vai Evelyn Wang - chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Evelyn có sứ mệnh đi tới các vũ trụ khác nhau để chống cái ác, phải làm các hành động kỳ quặc nếu muốn di chuyển xuyên không.

'Everything Everywhere All at Once': Tình cảm gia đình trong đa vũ trụ Trailer "Everything Everywhere All at Once". Video: A24

Diễn viên cho biết từng lo lắng về cảm xúc của khán giả khi xem phim, bởi với vai Evelyn Wang, Tử Quỳnh làm những điều "ngoài vùng an toàn của bản thân". Minh tinh nói: "Phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể trải nghiệm những cuộc phiêu lưu điên rồ, tôi hy vọng đó là điều khán giả cảm nhận được khi xem bộ phim".

Dương Tử Quỳnh sinh ra trong gia đình người Hoa giàu có ở Malaysia, từng đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia. Cô trở thành đả nữ hàng đầu thế giới nhờ các phim Nữ cảnh sát hoàng gia, Câu chuyện cảnh sát 3, Vịnh Xuân, Ngọa hổ tàng long, Tomorrow Never Dies, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương...

Dương Tử Quỳnh và Thành Long trong 'Câu chuyện cảnh sát' 3 Dương Tử Quỳnh (áo đen in hoa) và Thành Long trong "Câu chuyện cảnh sát 3". Video: Bilibili

Trên 163, diễn viên từng cho biết thập niên 1980, 1990, cô và đồng nghiệp thường không diễn thử cảnh hành động mà quay trực tiếp để không lãng phí thời gian. "Bây giờ tôi không dám diễn điên rồ như thế. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều sự việc, ta không thử làm sao biết sẽ như thế nào?".

Thương tích từng khiến Dương Tử Quỳnh sợ hãi, muốn từ bỏ phim hành động nhưng tới khi vết thương lành lặn, người đẹp lại muốn chấp nhận thử thách. Cảm giác mãn nguyện bù đắp cho tất cả đau đớn thể xác diễn viên phải chịu. Cô nhớ mãi lời của đạo diễn Lý An: "Đau đớn chỉ là tạm thời, hình tượng trên phim là mãi mãi".

Như Anh