Dương Tử Quỳnh mang tượng Oscar viếng mộ bố

MalaysiaDương Tử Quỳnh đưa tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc tới viếng mộ bố dịp Thanh minh.

Ngày 12/4, diễn viên đăng trên trang cá nhân hình ảnh mang tượng Oscar tới mộ của cha ở Công viên tưởng niệm Thiên đường ở Tanjung Rambutan, kèm ghi chú: "Đưa Mr.O về nhà. Nếu không có tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ của cha mẹ, tôi sẽ không ở đây ngày hôm nay".

Dương Tử Quỳnh đi tảo mộ cha dịp lễ Thanh minh. Bố cô - ông Yeoh Kian Teik - qua đời năm 2014, thọ 89 tuổi. Ngoài ra, diễn viên cũng đăng khoảnh khắc mẹ - bà Janet Yeoh - cầm tượng vàng và mỉm cười.

Dương Tử Quỳnh mang tượng vàng Oscar đến viếng mộ bố. Ảnh: Instagram Michelleyeoh official

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ ấm lòng trước hình ảnh. Tài khoản Winnieloomh bình luận: "Những khoảnh khắc gắn kết quý giá. Cha của chị trên thiên đường chắc chắn mỉm cười trước thành tựu của chị". Tài khoản Nastril20 bình luận: "Tôi đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh này. Người thành công không bao giờ quên gốc rễ, tôi đang học hỏi rất nhiều từ chị".

Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 với vai Evelyn Wang trong Everything Everywhere All at Once. Cô làm nên lịch sử khi là diễn viên châu Á đầu tiên thắng hạng mục này. Khi phát biểu nhận giải, diễn viên cảm ơn cha mẹ, gia đình, bạn bè và hứa mang chiếc cup về nhà.

"Năm nay mẹ tôi đã 84 tuổi và tôi sẽ mang chiếc cup này về nhà cho mẹ. Mẹ tôi đang ở Kuala Lumpur theo dõi chương trình cùng gia đình và bạn bè của tôi. Tôi yêu các bạn, tôi sẽ mang chiếc cup về nhà cho các bạn", cô nói.

Trên SCMP, bạn thân của Dương Tử Quỳnh cho biết diễn viên về thành phố Ipoh cách đây vài ngày. Cô dành thời gian bên mẹ và người thân trong gia đình. Diễn viên sẽ tới Hong Kong tham dự Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong vào ngày 16/4. Sau đó, cô trở lại Malaysia tham dự buổi gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 18/4 tại Pavilion Kuala Lumpur.

Mẹ diễn viên bên tượng vàng. Ảnh: Instagram Michelleyeoh official

Sinh năm 1962, Dương Tử Quỳnh hoạt động ở làng giải trí 40 năm, từng là "đả nữ" hàng đầu châu Á, nổi tiếng qua Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân, Tomorrow Never Dies. Sau đó, cô muốn thử sức nhiều thể loại phim hơn để được công nhận diễn xuất.