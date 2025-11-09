Đường sắt sụt nền, võng xuống sông sau bão Kalmaegi

Ba hôm trước, ảnh hưởng bão Kalmaegi, đoạn đường sắt Phước Lãnh - Vân Canh, ở thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) bị xói lở hơn 100 m, sâu 9 m, phần nền sạt toàn bộ khiến đường ray không có điểm tựa, võng xuống. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua đây tê liệt.

Khu vực này hẻo lánh, đường bộ khó vào, cách hai ga lớn là Diêu Trì (Gia Lai) hơn 10 km, Tuy Hoà (Đăk Lăk) khoảng 30 km.