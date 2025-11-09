Đường sắt sụt nền, võng xuống sông sau bão Kalmaegi

Ba hôm trước, ảnh hưởng bão Kalmaegi, đoạn đường sắt Phước Lãnh - Vân Canh, ở thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) bị xói lở hơn 100 m, sâu 9 m, phần nền sạt toàn bộ khiến đường ray không có điểm tựa, võng xuống. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua đây tê liệt.
Khu vực này hẻo lánh, đường bộ khó vào, cách hai ga lớn là Diêu Trì (Gia Lai) hơn 10 km, Tuy Hoà (Đăk Lăk) khoảng 30 km.
Ba hôm trước, ảnh hưởng bão Kalmaegi, đoạn đường sắt Phước Lãnh - Vân Canh, ở thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) bị xói lở hơn 100 m, sâu 9 m, phần nền sạt toàn bộ khiến đường ray không có điểm tựa, võng xuống. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua đây tê liệt.
Khu vực này hẻo lánh, đường bộ khó vào, cách hai ga lớn là Diêu Trì (Gia Lai) hơn 10 km, Tuy Hoà (Đăk Lăk) khoảng 30 km.
Nhìn từ xa đoạn đường sắt giống như cầu treo, phía dưới nền đường, đất đá bị xói lở hoàn toàn.
Nhìn từ xa đoạn đường sắt giống như cầu treo, phía dưới nền đường, đất đá bị xói lở hoàn toàn.
Hơn 300 người cùng hàng chục máy móc ngày 8/11 vận chuyển 1.000 khối đá để sửa tuyến đường hư hỏng.
Nhiều đoàn tàu hàng, ôtô tải vận chuyển đá vào hiện trường. Trên các khoang, hàng chục công nhân thay phiên nhau bốc xếp lên xe chuyên dụng để chuyển đến khu vực xói lở phục vụ thi công.
Hơn 300 người cùng hàng chục máy móc ngày 8/11 vận chuyển 1.000 khối đá để sửa tuyến đường hư hỏng.
Nhiều đoàn tàu hàng, ôtô tải vận chuyển đá vào hiện trường. Trên các khoang, hàng chục công nhân thay phiên nhau bốc xếp lên xe chuyên dụng để chuyển đến khu vực xói lở phục vụ thi công.
Bên dưới bờ kè, hàng chục rọ sắt chờ xếp đá, gia cố khu vực sạt lở.
Bên dưới bờ kè, hàng chục rọ sắt chờ xếp đá, gia cố khu vực sạt lở.
Toàn cảnh đoạn đường sắt sạt lở.
Đoạn đường sắt bị sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh
Ngoài gây tổn thất cho đường sắt, bão Kalmaegi làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng. Ở Gia Lai, đường Hồ Chí Minh sạt lở nhỏ ở nhiều điểm, cầu Đăk Pờ Tó đường Trường Sơn Đông bị cuốn trôi, giao thông tê liệt. Ở Đăk Lăk, quốc lộ 19C, đường tỉnh 641 ngập sâu...
Đoạn đường sắt bị sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh
Ngoài gây tổn thất cho đường sắt, bão Kalmaegi làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng. Ở Gia Lai, đường Hồ Chí Minh sạt lở nhỏ ở nhiều điểm, cầu Đăk Pờ Tó đường Trường Sơn Đông bị cuốn trôi, giao thông tê liệt. Ở Đăk Lăk, quốc lộ 19C, đường tỉnh 641 ngập sâu...
Thanh Tùng - Trần Hóa
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.