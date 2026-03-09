Đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh dự kiến thông từ 12/3

Đồng NaiCầu Ghềnh bị hư hỏng sau khi sà lan tông, sẽ được gia cố tạm để khôi phục chạy tàu trước ngày 12/3, sau đó thay mới toàn bộ nhịp cầu số 2, kinh phí 45-50 tỷ đồng.

Thông tin được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất và đã được lãnh đạo Bộ Xây dựng đồng thuận sau khi thị sát hiện trường sáng 9/3.

Theo báo cáo của đơn vị này, khoảng 10h17 ngày 6/3, sà lan mang số hiệu NB-8437 chạy trên sông Đồng Nai theo hướng thượng nguồn về TP HCM đã va vào nhịp số 2 của cầu Ghềnh, sau đó lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3.

Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng thị sát hiện trường cầu Ghềnh sáng 9/3. Ảnh: Phước Tuấn

Hai cú va chạm khiến một số bộ phận kết cấu cầu bị biến dạng, cong vênh, nhiều bu lông bị đứt. Hệ dầm gồm dầm dọc, dầm ngang và giằng gió bị xê dịch; gối cầu lệch khoảng 25 mm, trong khi hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320 mm.

Căn cứ kết quả kiểm định, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất gia cố các thanh dầm bị biến dạng tại các khoang 4, 5, 6 của nhịp 2. Phương án là lắp các dầm thép chữ I dài 8 m, liên kết bằng bản mã và bu lông cường độ cao, đồng thời hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang để tăng khả năng chịu lực.

Với phương án này, dự kiến trước 10h ngày 12/3 sẽ cho tàu chạy qua cầu với tốc độ 5 km/h. Song song đó, ngành đường sắt sẽ sản xuất và lắp đặt dầm mới thay thế nhịp 2, dự kiến hoàn thành trong vòng 60 ngày. Kinh phí thực hiện khoảng 45-50 tỷ đồng.

Toàn bộ nhịp thứ 2 của cầu Ghềnh dự kiến sẽ được thay mới sau 2 tháng. Ảnh: Phước Tuấn

Sự cố cầu Ghềnh khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên 140 tỷ đồng vào ngày 20/3 nếu chưa khôi phục chạy tàu.

Để phục vụ hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.

Phước Tuấn