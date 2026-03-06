Sà lan tông cầu Ghềnh, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Sà lan chạy trên sông Đồng Nai va vào gầm cầu Ghềnh khiến nhiều người đi xe máy trên cầu ngã xuống đường, bị thương, đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn, sáng 6/3.

Khoảng 10h30, sà lan không chở hàng chạy từ hướng thượng nguồn về TP HCM, lúc này thủy triều đang xuống thấp. Khi đến khu vực cầu Ghềnh (phường Biên Hòa), phương tiện va mạnh vào gầm cầu lúc chui qua bên dưới.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Cú va chạm khiến mặt cầu rung lắc, 6 người đi xe máy bị mất thăng bằng, té ngã. Hai người bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bà Lê Thị Ngọc Hương, 58 tuổi, cho biết khi đang chạy xe qua cầu, đến nhịp thứ ba thì nghe tiếng động lớn rồi ngã xuống đường. "Tôi chỉ kịp thấy sà lan bên dưới, sau đó đau quá không biết gì. Khi được người dân dìu vào bờ, tôi gọi người nhà đến đưa đi bệnh viện", bà Hương nói.

Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị trưa 6/3. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn - đơn vị quản lý hạ tầng đường ray, cho biết vụ sà lan tông cầu Ghềnh khiến đường ray bị lệch, làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực. Hiện trường đã được phong tỏa để khắc phục sự cố.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt), đơn vị khai thác tàu, cho biết việc phong tỏa khu vực cầu Ghềnh khiến nhiều chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn phải tạm dừng.

Các tàu SE22, SE10 và TN4 dự kiến khởi hành hôm nay chưa thể chạy qua khu vực. Ngành đường sắt đang lên phương án trung chuyển hành khách bằng đường bộ qua ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình.

Sà lan bị kẹt dưới gầm cầu Ghềnh. Ảnh: Thái Hà

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Năm 2016, một sà lan từng đâm sập cầu này. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy.

Phước Tuấn - Giang Anh