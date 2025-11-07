Đường sắt Bắc Nam bị chia cắt, 9 tàu khách phải nằm chờ

Bão Kalmaegi gây xói nền đường ray tại cung Phước Lãnh - Vân Canh khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai bị ách tắc.

Từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk hôm qua mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Cung đường Phước Lãnh - Vân Canh bị xói lở khoảng 100 m, sâu 9 m, nền đường bị mất toàn bộ khiến đường ray bị treo. Một số đoạn khác bị xói lở nhẹ, đổ cột tín hiệu, đổ cây.

Đường sắt bị xói nền, treo ray tại đoạn Phước Lãnh - Vân Canh. Ảnh: VNR

Do đoạn đường sắt hư hỏng, nhiều tàu khách, tàu hàng phải nằm chờ trên tuyến. Cụ thể từ TP HCM ra Hà Nội, các đoàn tàu phải dừng chờ dọc đường gồm SE8, SE6 chờ tại ga Tuy Hòa, SE22 chờ tại ga Đông Tác, SE4 chờ tại ga Phú Hiệp, SE2 chờ tại ga Hảo Sơn.

Các tàu SE1, SE3, SE45 từ Hà Nội, Đà Nẵng đi TP HCM chờ tại ga Diêu Trì; SE7 chờ tại ga Phù Cát (Gia Lai).

Ngày 7/11, ngành đường sắt dự kiến chuyển tải hành khách trên 8 đoàn tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đăk Lăk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai); đồng thời thông báo hủy các chuyến tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng) và SE5/SE6 (Hà Nội - Sài Gòn) ngày 7/11. Hành khách được trả vé không thu phí tại nhà ga.

Nhiều đoạn đường sắt bị xói lở, cột điện đổ. Ảnh: VNR

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, mưa rất lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng.

Đoàn Loan