Đường sá hư hỏng, thiệt hại gần 400 tỷ đồng do bão Matmo

Các quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, cao tốc do ngành giao thông và các địa phương quản lý bị sạt lở hàng trăm vị trí, gây thiệt hại gần 400 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết ảnh hưởng của bão Matmo, các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, cao tốc và dự án BOT do ngành giao thông quản lý bị sạt lở taluy dương tại 250 vị trí, với khối lượng khoảng 50.000 m3 đất đá. Các tuyến đường này cũng bị sạt taluy âm tại 15 vị trí.

Một số tuyến bị sạt lở taluy phải công bố tình huống khẩn cấp như quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên, quốc lộ 6 qua tỉnh Điện Biên. Cục Đường bộ Việt Nam ước tính kinh phí khắc phục các đoạn bị sạt lở 40 tỷ đồng.

Các quốc lộ phân cấp cho địa phương quản lý đã bị sạt taluy dương khoảng 730.000 m3, sạt taluy âm chiều dài 2.435 m, hư hỏng mặt đường 11.715 m2. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng rãnh thoát nước, hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng, đèn chiếu sáng, cây xanh...

Nước lũ tràn sang làn cao tốc hướng Hà Nội đi Thái Nguyên, sáng 10/10. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài ra, các tuyến đường do địa phương quản lý cũng bị sạt taluy dương khoảng 645.200 m3, hư hỏng 15.225 m2, thiệt hại hơn 340 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả mưa bão, trước mắt Cục Đường bộ Việt Nam đã điều động vật tư dự phòng cho các tỉnh, như bố trí 6.000 rọ thép cho Sở Xây dựng Điện Biên, 10.000 rọ cho tỉnh Lào Cai, 10.000 rọ cho Nghệ An để gia cố taluy trên các tuyến đường.

Trong thời điểm bão Matmo, các đơn vị ngành giao thông đã bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư tại khu vực trọng điểm để tổ chức cứu nạn, cứu hộ; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là các đoạn tuyến đi qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết.

Bão Matmo gây mưa lớn đã làm lũ trên các sông Cầu, Thương, Cà Lồ, Trung lên rất nhanh với 9 trạm vượt mức lũ lịch sử. Ngày 15/10, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mưa lũ sau bão làm 18 người chết, chủ yếu do lũ cuốn ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, 16 người bị thương. Thiệt hại kinh tế gần 17.000 tỷ đồng, riêng Thái Nguyên hơn 12.200 tỷ, Cao Bằng 2.000, Bắc Ninh 1.670 và Lạng Sơn 1.050 tỷ.

Đoàn Loan