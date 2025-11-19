Đường, rượu, mỡ – bộ ba sát thủ âm thầm hại thận

Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội, cho biết theo Đông y, thận là gốc của sinh tinh, chủ về tàng tinh, cốt tủy và khai khiếu ra tai, đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tổng thể. Thận hư khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút, sinh lý suy yếu, tóc bạc sớm, tai ù và lão hóa nhanh.

Thận có nhiệm vụ lọc các chất thải ra khỏi máu và đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, nếu lượng thức ăn ngọt, dầu mỡ đưa vào cơ thể quá lớn, thận sẽ phải làm việc quá sức để xử lý các sản phẩm phụ này, lâu ngày sẽ suy yếu dẫn tới suy thận.

Một số thực phẩm, nếu tiêu thụ quá mức, có thể gây tổn thương thận, đặc biệt là các thực phẩm màu trắng sau đây, theo lương y Tuấn:

Đường trắng

Đường trắng thuộc nhóm "tân cam sinh thấp", nghĩa là vị ngọt quá mức sinh ra đàm thấp, gây trọc khí. Đàm thấp là một chứng bệnh trong y học cổ truyền, mô tả tình trạng cơ thể tích tụ "đàm" (chất nhầy) và "thấp" (hơi ẩm) do chức năng của các tạng phủ như tỳ, phế, thận bị rối loạn. Tình trạng này tích tụ lâu ngày, tỳ vị bị ảnh hưởng, sinh đàm, làm tổn thương thận, gây tiểu đục, mệt mỏi, thậm chí hình thành sỏi thận. Vị ngọt quá độ còn làm suy giảm chức năng chuyển hóa và bài tiết của tỳ, tạo điều kiện cho sỏi oxalat hình thành, gây hại cho thận.

Rượu trắng

Rượu trắng có tính nhiệt, cay, tác động đến các tạng như can, phế, tâm và thận. Uống một lượng nhỏ có thể giúp khí huyết lưu thông nhưng lạm dụng sẽ sinh nhiệt độc, làm hao tổn âm thận. Khi âm dịch thiếu hụt, cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khô người, khát nước, mất ngủ, tiểu đêm, đau lưng, mỏi gối. Lâu dài, thận hư có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như viêm cầu thận, suy thận hoặc suy giảm sinh lý.

Mỡ lợn

Mỡ lợn là chất béo bão hòa, tính ngấy, khó tiêu hóa, dễ sinh đàm thấp, cản trở chức năng vận hóa của tỳ vị. Khi tỳ hư, khí huyết không được sinh ra đầy đủ, khiến thận suy yếu theo. Đàm thấp còn gây khí trệ, huyết ứ, làm thận thiếu huyết nuôi dưỡng, ngày càng suy giảm. Người ăn nhiều mỡ lợn thường cảm thấy nặng nề, tiểu tiện ít, phù chân tay, lưỡi dày rêu - dấu hiệu điển hình của đàm thấp và thận yếu.

Mỡ lợn tính ngấy, khó tiêu, ăn nhiều cơ thể thường thấy nặng nề, tiểu ít, lưỡi dày rêu - dấu hiệu đàm thấp và thận yếu. Ảnh: Bùi Thủy

Để thận khỏe mạnh, bạn nên lưu ý 5 nguyên tắc sau:

- Uống đủ nước: Uống nước ấm, chia nhỏ từng ngụm trong ngày để hỗ trợ thận bài tiết và duy trì cân bằng.

- Tập luyện nhẹ nhàng: Các bài tập như đi bộ, vặn mình, thở sâu giúp khí huyết lưu thông, nuôi dưỡng thận hiệu quả.

- Giữ ấm bàn chân: Thận liên quan đến chân, vì vậy giữ chân ấm giúp bảo vệ thận khỏi hàn khí.

- Ngủ đủ, tránh lao lực: Thận tàng tinh, cần nghỉ ngơi hợp lý để bảo tồn tinh khí, tránh hao tổn.

- Khám sức khỏe định kỳ: Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để điều chỉnh lối sống kịp thời.

Ngoài những khuyến cáo trên, cần áp dụng lối sống lành mạnh sẽ giúp thận luôn khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thúy Quỳnh