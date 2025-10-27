Đường ở miền Tây bị sông Tiền 'nuốt chửng'

Ở những đoạn chưa bị sạt lở, vỉa hè và mặt đường lún dần xuống.

Kết quả khảo sát của ngành chức năng cho thấy lòng sông Tiền đoạn qua khu vực kè bị hạ thấp 8-10 m so với năm 2012, khiến công trình mất ổn định, sụp lún liên tiếp. Nguyên nhân là phù sa giảm mạnh vì hệ thống đập thủy điện thượng nguồn, cùng tình trạng khai thác cát quá mức trên dòng Mekong.