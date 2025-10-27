Đường ở miền Tây bị sông Tiền 'nuốt chửng'

Sáng 27/10, khoảng 500 m đoạn kè Thường Thới Tiền ven sông Tiền sạt lở nặng. Tình trạng này diễn ra đã hơn hai tháng nay và có dấu hiệu nặng nề hơn, đoạn đường Ngô Quyền hư hỏng, xe không thể chạy qua.
Nhiều đoạn vỉa hè rộng 3 m bị sụt lún nặng, tạo thành rãnh sâu 1,5 m. Chính quyền đã gia cố bằng các bao cát và phủ bạt lên nhưng chưa hiệu quả.
Đoạn gần bến phà Hồng Ngự, lực lượng chức năng đang gia cố bờ kè.
Ở những đoạn chưa bị sạt lở, vỉa hè và mặt đường lún dần xuống.
Kết quả khảo sát của ngành chức năng cho thấy lòng sông Tiền đoạn qua khu vực kè bị hạ thấp 8-10 m so với năm 2012, khiến công trình mất ổn định, sụp lún liên tiếp. Nguyên nhân là phù sa giảm mạnh vì hệ thống đập thủy điện thượng nguồn, cùng tình trạng khai thác cát quá mức trên dòng Mekong.
Ông Lê Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thường Phước, cho biết địa phương phong tỏa tuyến đường tiếp giáp kè sạt lở, cắt cử lực lượng điều tiết, theo dõi tình hình sự cố.
Kè Thường Thới Tiền thuộc dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mekong mở rộng dài hơn 4 km, tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng chia làm hai giai đoạn hoàn thành cuối năm 2019.
Kè sông Tiền sạt lở
Nhiều năm qua, các tỉnh miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở, sụp lún... Theo số liệu từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam đưa ra cuối năm trước, khu vực này có hơn 800 khu vực sạt lở bờ sông, biển, với tổng chiều dài trên 1.000 km, mỗi năm "cuốn trôi" 300-500 ha đất.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng