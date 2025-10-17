Kè sông Tiền sụp lún

Đồng ThápKè Thường Thới Tiền nằm ven sông Tiền tiếp tục sạt lở đoạn dài hơn 50 m, uy hiếp đường giao thông, nhà máy sản xuất.

Sạt lở vào chiều qua làm sụp hoàn toàn chân kè, vỉa hè, khoét hố sâu ngay phía trước nhà máy sản xuất trái cây, thuộc xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự (cũ). Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng thứ tư tính từ tháng 7, đã thiệt hại khoảng 400 m kè trong tổng số gần 4 km công trình.

Hiện trường vụ sạt lở chiều 16/10. Ảnh: Hồng Ngự

Ông Lê Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thường Phước, cho biết địa phương phong tỏa tuyến đường tiếp giáp kè sạt lở, cắt cử lực lượng điều tiết, theo dõi tình hình sự cố.

Kết quả khảo sát của ngành chức năng cho thấy lòng sông Tiền đoạn qua khu vực kè bị hạ thấp 8-10 m so với năm 2012, khiến công trình mất ổn định, sụp lún liên tiếp. Nguyên nhân là phù sa giảm mạnh vì hệ thống đập thủy điện thượng nguồn, cùng tình trạng khai thác cát quá mức trên dòng Mekong.

Kè Thường Thới Tiền hoàn thành năm 2019, kinh phí 270 tỷ đồng, thuộc dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng do Ngân hàng phát triển châu Á và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia tài trợ.

Ngọc Tài