Đường nối Nha Trang - Đà Lạt sau khi xử lý hơn 100 điểm sạt lở

Đèo Khánh Lê dài 33 km, thuộc quốc lộ 27C (121 km), tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang và là cung đường ngắn nhất giữa hai điểm du lịch này.

Mưa lớn lịch sử tháng 11 gây khoảng 100 điểm sạt lở trên toàn tuyến, buộc cơ quan chức năng phong tỏa đèo để khắc phục. Ngày 24/12, đèo được thông xe trở lại, cho phép ôtô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn chạy qua trong khung giờ 6-17h hàng ngày.