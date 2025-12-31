Đường nối Nha Trang - Đà Lạt sau khi xử lý hơn 100 điểm sạt lở

Khu vực sạt lở taluy âm chiếm một phần đường (chân đèo Khánh Lê, xã Tây Khánh Vĩnh) đã được cơ quan chức năng ép cừ sắt để ổn định địa chất, chờ phương án xử lý tiếp theo.
Một trong những điểm hư hỏng nặng tại đèo Khánh Lê. Sạt lở taluy âm làm mặt đường đứt gãy, sụt lún sâu khoảng 5 m, phát sinh ổ gà xen rạn vỡ, nứt gãy, sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m2.
Vị trí sạt lở hiện được rào chắn cảnh báo người đi đường. Phần mặt đường còn lại được các đơn vị thi công xử lý phần nền, giúp cho xe dưới 5 tấn có thể di chuyển.
Một điểm sạt lở tại đèo, ở độ cao khoảng 200 m, đã được các đơn vị thi công dọn dẹp. Cạnh đó, một khối đá lớn (màu đen) nhô ra, nguy cơ sạt xuống phía dưới.
Khúc cua tay áo ở độ cao 400 m, nơi hai năm liên tiếp (2024–2025) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đã được lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá, khôi phục lưu thông hai làn xe.
Theo ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, mưa lũ lịch sử gây khoảng 100 điểm sạt lở trên toàn tuyến đèo, trong đó hơn 50 điểm bị tắc hoàn toàn. Hơn một tháng qua, đơn vị đã xử lý hàng nghìn m3 đá rơi xuống đường, thu dọn hơn 100.000 m3 đất sạt lở.
Anh Bình lái ôtô từ Nha Trang lên Đà Lạt thì xe chết máy tại một đoạn dốc trên đèo. Sau hơn 20 phút sửa chữa, ôtô hoạt động trở lại. Lúc này trời gần tối, trời mưa.
“May mắn là xử lý kịp. Các tài xế nên đi đèo vào buổi sáng hoặc trưa, tránh chiều tối như tôi vì khi gặp sự cố rất nguy hiểm”, anh Bình chia sẻ.
Dù đã thông xe, đơn vị thi công vẫn tiếp tục chẻ đá, dọn dẹp hiện trường. Một công nhân cho biết các khối đá cỡ vừa được khoan, nhồi sắt rồi dùng búa tạ tách nhỏ, đá lớn hơn phải xử lý bằng vật liệu nổ.
Một đoạn đèo ở độ cao 500 m, từng sạt lở chắn ngang mặt đường, gần vị trí xảy ra vụ tai nạn khiến 6 người chết vào đêm 16/11, đã được dọn dẹp, thông thoáng hai làn xe.
Tuy vậy, khi mưa lớn, bùn đất vẫn tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đoạn đèo ở độ cao 1.500 m hiện thông thoáng, chỉ còn vài điểm sạt lở nhẹ dù đã trải qua đợt mưa lớn lịch sử tháng 11.
Ngành chức năng đề nghị các phương tiện chưa đủ điều kiện qua đèo Khánh Lê đi theo quốc lộ 27 (Phan Rang – Đà Lạt) hoặc các tuyến phù hợp khác giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Hướng tuyến quốc lộ 27C và khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê. Đồ hoạ: Tâm Thảo
Bùi Toàn