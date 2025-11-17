Hiện trường sạt lở núi đè ôtô khách làm 6 người chết

Những khối đá từ trên núi rơi xuống đường đèo Khánh Lê, vùi lấp một phần ôtô khách, làm 6 người chết.
Vụ việc xảy ra đêm qua, xe khách Phương Trang 34 chỗ, biển số TP HCM, chở 32 người, chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt – Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Đến khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, đèo sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp xe.
Một phần khung thân xe bị đất đá bẻ cong sau vụ tai nạn.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân ra khỏi ôtô.
Bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh, cho biết đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu, đưa 19 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà.
Đất đá, cây cối cùng với mưa tạo thành vết sạt dài, trơn trượt trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đang huy động nhiều phương tiện để mở đường.
Điểm sạt lở thứ ba trên đèo, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 3 km, lực lượng chức năng huy động máy xúc để mở đường.
Một tảng đá lớn đè bẹp lan can quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê sáng nay.
Nhiều xe cứu nạn chờ mở đường để tiếp cận hiện trường.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ.
Vị trí sạt lở. Đồ họa: Khánh Hoàng
Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch giữa hai thành phố thường chọn cung đường này. Đèo Khánh Lê dài 33 km nằm trên tuyến thường sạt lở vào mùa mưa.
