Đường 'Nhuệ' bị con nuôi tố 'bán đứng'

Thái BìnhBùi Mạnh Tiến khai không chém chủ xe khách nhưng bị ép cung và bị Đường "Nhuệ", bố nuôi, "bán đứng" để được giảm án.

Ngày 25/10, Tiến (Tiến "Trắng"), 26 tuổi, bị TAND tỉnh Thái Bình xét xử với cáo buộc dẫn 5 bị cáo đi chém anh Trần Ngọc Hoàng, 38 tuổi, gây tổn hại 44% sức khỏe.

Cáo trạng nêu, năm 2018, anh Hoàng sở hữu ôtô chở khách về Hà Nội lúc 14h hàng ngày. Trần Văn Thuân có một ôtô xuất bến lúc 13h30, cho rằng bị ảnh hưởng doanh thu nên nhờ Tiến "Trắng" can thiệp, buộc anh Hoàng xuất phát lúc 15h.

Nhóm Tiến sau đó đánh dằn mặt, yêu cầu anh Hoàng chạy lùi giờ hoặc "hỗ trợ" tiền bảo kê 3 triệu đồng/tháng nhưng không được đồng ý.

Nhà chức trách cáo buộc, buộc tối 22/5/2018, Tiến tập hợp 5 người gồm: Bùi Đình Phương Nam (23 tuổi), Nguyễn Minh Đức (29 tuổi), Phạm Văn Sáng (30 tuổi), Nguyễn Tuấn Long (32 tuổi), Phạm Ngọc Dũng (26 tuổi).

Chúng chuẩn bị dao và đeo khẩu trang, mặc áo công nhân, vờ là khách tới nhà anh Hoàng gửi hàng lên Hà Nội. Khi cổng mở, chúng đuổi, chém khiến anh Hoàng phải điều trị trong 2 tuần, tổn hại 44% sức khỏe.

Trong sự việc này, Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 4 người. Năm 2020, VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, chuyển Công an tỉnh Thái Bình xử lý. Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao còn khởi tố vụ án khác để điều tra tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án với ông Đặng Hồng Hạnh, 43 tuổi và Nguyễn Bằng Giang, 40 tuổi, cùng nguyên cán bộ Công an huyện Vũ Thư.

6 bị cáo tại tòa. Ảnh: Song Minh

Tại phiên tòa sáng nay, Tiến phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định chủ mưu là bị cáo Phạm Văn Sáng. Tiến thừa nhận có đi cùng nhóm Sáng tới nhà bị hại nhưng "chỉ đứng ở cổng, không chém ai". Tiến cho rằng bố nuôi là kẻ giang hồ Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đã "bán đứng" anh ta để được giảm án.

"Ông Đường bán đứng tôi như Hải Bánh bán đứng Nam Cam để được giảm án", Tiến nói.

Bị chủ tọa ngắt lời, Tiến giơ tay làm dấu "ok" và cười với người ở dưới khán phòng. Tiến sau đó nói với luật sư của mình: "Đừng trách, tương kế tựu kế thôi". Luật sư bào chữa cho Tiến cũng là người bào chữa cho Đường "Nhuệ" tại các vụ án trước đây.

Ngược với lời khai của Tiến, Sáng cho hay được Tiến chỉ đạo "giải quyết" việc của tài xế Thuân. Các bị cáo khác nói không nhớ, không rõ lời khai của Sáng hay Tiến là đúng.

Kết thúc giờ làm việc buổi sáng, Tiến khi được áp giải khỏi phòng xét xử đã cố nói với người thân rằng ở trong trại giam không bị đánh đập nhưng "phải nhận tội,".

Ngoài vụ án này, Tiến đã bị tuyên 4 năm tù và Đường "Nhuệ" 7 năm tù trong các vụ án khác. Cả hai còn bị truy tố trong vụ án ăn chặn tiền hỏa táng diễn ra tại Thái Bình.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Đường "Nhuệ" được biết đến là kẻ giang hồ núp bóng danh nhân tại Thái Bình. Từ tháng 4/2020, nhà chức trách đã phát hiện nhiều việc làm coi thường pháp luật của Đường "Nhuệ" cùng vợ và các đàn em như thao túng đấu giá đất, bảo kê dịch vụ hỏa táng, cưỡng đoạt tài sản... Nhiều vụ án liên tiếp được khởi tố.

Song Minh