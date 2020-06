Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm liên quan Đường 'Nhuệ'

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (tài xế ôtô khách) yêu cầu mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng tiền "bảo kê" và đón khách sau 15h hàng ngày. Không đạt được thỏa thuận, khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Tiến "Trắng", Sáng cùng một số người đến nhà dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Hoàng bị đứt cơ, gân tay chân.

Đường "Nhuệ" sau đó trực tiếp đến nhà anh Hoàng bồi thường 130 triệu đồng và đề nghị không đi giám định thương tật để nhóm gây án không bị khởi tố hình sự. "Do lo sợ, anh Hoàng buộc phải chấp nhận", VKSND Tối cao nêu.

Ngày 22/7/2018, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: Công an cung cấp.

Lật lại vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã trưng cầu giám định thương tích và xác định anh Hoàng tổn hại sức khỏe 44%. Cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, VKSND Tối cao yêu cầu huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Ngày 5/6, VKSND Tối cao chuyển vụ án này cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu tội Cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" cùng đàn em.

Với một số người liên quan việc bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm. Cơ quan này cũng xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại một số cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình.

Nhà chức trách Thái Bình cho hay từ năm 2010 đã xử lý 20 vụ, 15 người có mối quan hệ với Đường "Nhuệ", song "không có căn cứ để xử lý" nghi can này. Lý do được cho rằng do Đường "Nhuệ" hoạt động tinh vi, không ra mặt trong phần lớn các sự việc.

Đầu tháng 4, Đường "Nhuệ"bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích cho tài xế. Ngày 21/4, Đường bị khởi tố trong vụ án đánh người gây thương tích tại trụ sở công an phường Trần Lãm từ 6 năm trước; sau đó bị khởi tố lần thứ 3 trong vụán cưỡng đoạt tài sản tiền hỏa táng.

Liên quan dấu hiệu thao túng đấu giá đất tại nhiều địa phương của vợ chồng Đường "Nhuệ", 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Thái Bình đã bị khởi tố với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.