Dương Lệ Bình: 'Mãn nguyện với bốn buổi diễn ở Việt Nam'

Dương Lệ Bình, "chim công" làng múa Trung Quốc, nói vui khi nghe tiếng vỗ tay và cảm nhận tình cảm khán giả, khi lưu diễn ở Hà Nội.

Nghệ sĩ có buổi trao đổi ngắn với truyền thông chiều 9/3, ngay trước giờ bà ra sân bay về nước. Trước đó, sau buổi diễn cuối tối 8/3, diễn viên làm việc với êkíp đến gần sáng, chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng. Dù vậy, bà giữ tinh thần, sức khỏe tốt. Nghệ sĩ cũng nhận món quà là chiếc áo dài màu đỏ, thêu cánh chim công ở cổ, được nhà thiết kế Đức Hùng may tặng.

Lệ Bình trong buổi diễn tối 8/3 ở Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

"Tôi luôn hướng đến sự hoàn mỹ. Và mọi thứ diễn ra khá ổn. Cảm ơn các bạn đã yêu mến, ủng hộ vở diễn", bà cho biết. Theo bà, ban đầu, êkíp gặp trở ngại do không gian Nhà hát Hồ Gươm khá nhỏ, khó khăn trong việc tạo chiều sâu trong nhiều cảnh. Êkíp đã cố gắng khắc phục để xây dựng sân khấu phù hợp vở diễn, giúp người xem cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.

Nghệ sĩ cho rằng khán giả Việt Nam đồng cảm với Khổng tước nhờ cùng có nền văn hóa Á Đông với nhiều nét tương đồng. "Ngoài ra, tác phẩm truyền tải thông điệp về con người, sự vô thường trong cuộc sống, những điều ai cũng phải đối mặt, không phân biệt quốc gia, biên giới", bà Dương Lệ Bình nói.

Dương Lệ Bình và các diễn viên trong phần chào kết vở 'Khổng tước' Dương Lệ Bình và dàn diễn viên chào khán giả ở phần kết. Video: Hà Thu

Bà nhắc lại ý nghĩa vở diễn, cho biết bốn chương Xuân - Hạ - Thu - Đông, tương ứng vòng tuần hoàn "sinh, lão, bệnh, tử". Mùa xuân tượng trưng sự nảy mầm, sinh sôi. Mùa hè nói về quá trình trưởng thành. Mùa thu là sự suy tàn còn mùa đông là cái kết của một sinh mệnh. Dương Lệ Bình nói ở tuổi 68, bà nghĩ rằng mình đang ở mùa đông - chương cuối của cuộc đời.

Sau khi trở về Trung Quốc, nghệ sĩ sẽ tạm ngừng trình diễn vở Khổng tước để tập luyện tác phẩm mới - Thập diện mai phục. Theo bà, phiên bản Khổng tước mới nhất đã được giới thiệu trong bốn năm ở nhiều thành phố của Trung Quốc. Vì thế, giờ là lúc bà muốn giới thiệu các vở kịch múa khác của mình.

Chuyến lưu diễn của Dương Lệ Bình và êkíp diễn ra từ ngày 6 đến 8/3 ở Hà Nội. Êkíp có bốn suất diễn "cháy vé", thu hút khoảng 3.200 khán giả. Nghệ sĩ và cộng sự khiến người xem choáng ngợp với kỹ thuật múa điêu luyện, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Các nghệ sĩ trong màn chào kết vở 'Khổng tước' Các nghệ sĩ múa chào kết vở "Khổng tước". Video: Hà Thu

Một trong những phân đoạn ấn tượng là cảnh đàn chim công xuất hiện. Các vũ công tạo hình thành từng lớp cánh chim, chuyển động nhịp nhàng như một sinh thể sống. Những màn múa đôi, múa đơn khắc họa cảnh chim công gọi bạn tình, phô bày vẻ đẹp trong mùa sinh sản, giúp khoe kỹ thuật múa.

Trước khi đến Việt Nam, Dương Lệ Bình từng đưa vở Khổng tước đi lưu diễn hàng trăm buổi tại nhiều sân khấu lớn, nhỏ ở Trung Quốc và một số nước. Bà sinh năm 1958, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. QQ đánh giá bà là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. 10 năm qua, Dương Lệ Bình ít biểu diễn, lui về làm ở hậu trường, giảng dạy, đào tạo thế hệ mới. Ngoài múa, Dương Lệ Bình còn từng đóng phim, vai diễn nổi bật là Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003.

Hà Thu