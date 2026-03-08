NTK Đức Hùng tặng 'chim công' Dương Lệ Bình áo dài

Nhà thiết kế Đức Hùng may bộ áo truyền thống tặng nghệ sĩ Trung Quốc Dương Lệ Bình dịp bà lần đầu sang Việt Nam biểu diễn.

Sau suất vũ kịch Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026 tối 7/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nghệ sĩ Dương Lệ Bình giao lưu cùng êkíp ở hậu trường. Nghệ sĩ Đức Hùng có mặt dịp này để lấy số đo của bà. "Sau khi trò chuyện, tôi quyết định sẽ dùng vải lụa đỏ để thiết kế bộ áo dài dáng suông rộng, phần trên ôm gọn, phần dưới xòe", nhà thiết kế nói.

Đức Hùng cho biết gấp rút thực hiện trang phục để kịp trao tặng nghệ sĩ trước khi bà rời Việt Nam về nước vào ngày 9/3.

Nhà thiết kế Đức Hùng lấy số đo của nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Đức Hùng, ở tuổi gần 70, nghệ sĩ Dương Lệ Bình giữ phong cách linh hoạt như "khổng tước" và cởi mở, ấm áp khi trò chuyện cùng mọi người. "Tôi hạnh phúc vì thiết kế của mình được chọn là món quà gửi đến nghệ sĩ tên tuổi, hy vọng hình ảnh tà áo dài ngày càng được nhiều bạn bè quốc tế biết đến và yêu thích", nhà mốt nói.

"chim công" Dương Lệ Bình múa chào khán giả Việt Nam Nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình múa màn kết chào khán giả trong suất diễn tối 7/3 ở Hà Nội. Bà có bốn suất diễn từ ngày 6 đến ngày 8/3. Video: Mai Liên

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, Trung Quốc, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. QQ nhận định bà là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. Hơn nửa thế kỷ cống hiến, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, diễn hàng nghìn buổi ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa nghệ thuật múa Trung Quốc vươn tầm thế giới. 10 năm qua, bà ít biểu diễn, lui về làm ở hậu trường, giảng dạy, đào tạo thế hệ mới.

Vũ kịch Khổng tước ra mắt hồi 2012, lập tức trở thành hình tượng sân khấu kinh điển, gắn liền với Dương Lệ Bình. Với Linh hồn của Khổng tước cùng loạt tác phẩm, nhiều khán giả nói ngỡ ngàng trước vũ đạo, khâm phục thể lực, sự mềm mại của nghệ sĩ. Ngoài múa, Dương Lệ Bình còn từng đóng phim, vai diễn nổi bật là Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003.

Dương Lệ Bình biểu diễn ở tuổi 67 Nghệ sĩ Dương Lệ Bình múa ở tuổi 67. Video: Red Note

Hoàng Dung