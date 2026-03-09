Khán giả choáng ngợp vũ đạo của 'chim công' Trung Quốc

Hà NộiKhán giả liên tục trầm trồ, vỗ tay hưởng ứng "chim công" Dương Lệ Bình, trong lần đầu tiên bà diễn vở "Khổng tước" ở Việt Nam.

Tối 8/3, Dương Lệ Bình cùng đoàn múa hoàn thành đêm cuối trong bốn suất tại Hà Nội, khép lại chuyến lưu diễn đầu tiên của bà ở Việt Nam. Trong ba tiếng, người xem lặng đi khi dõi theo từng cảnh của vở múa. Mỗi khi các vũ công thực hiện những động tác khó, đòi hỏi kỹ thuật và sự phối hợp điêu luyện, nhiều người không giấu được sự phấn khích, liên tục trầm trồ "Đẹp quá", "Hay quá".

Ở chương cuối, khi Dương Lệ Bình xuất hiện, cả khán phòng lập tức bùng lên những tràng pháo tay giòn giã. Tiếng vỗ tay kéo dài khi bà tái hiện hình ảnh chim công múa trong ánh sáng và bão tuyết. Chứng kiến sự mềm mại, dẻo dai của nghệ sĩ, Khánh An, 27 tuổi, Hà Nội, thốt lên: "Không thể tin bà đã 68 tuổi".

Gần 23h, khi vở diễn kết thúc, khán giả vẫn ngồi tại chỗ, chờ các diễn viên chào kết. Lúc này, từng nghệ sĩ hướng về phía người xem, thể hiện một số động tác đặc trưng gắn với nhân vật của mình.

Dương Lệ Bình thể hiện hình ảnh chim công múa trong tuyết. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Vợ chồng nghệ sĩ múa Đặng Hùng, Vương Linh và con gái Linh Nga bay từ TP HCM ra Hà Nội để xem thần tượng của gia đình "bằng xương bằng thịt". Vợ ông từng nghiên cứu, múa vũ điệu chim công của bà từ năm 1992. Sau này, ông và con gái cũng học theo một số tiết mục do bà biên đạo. Riêng Linh Nga có bài Ngắm mình dưới trăng, từng biểu diễn ở sân khấu trong, ngoài nước.

Theo nghệ sĩ Đặng Hùng, Dương Lệ Bình đã phát triển tiết mục múa chim công thành vở vũ kịch nhiều lớp lang. "Vở Khổng tước vừa thể hiện kỹ thuật múa dân tộc đỉnh cao, vừa dễ chịu, nhẹ nhàng, cuốn hút. Êkíp đã ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại để tạo nhiều hiệu ứng độc đáo. Khán giả dù không phải người trong nghề cũng cảm nhận được cái hay, cái đẹp của vở diễn", ông Đặng Hùng nhận xét.

Dương Lệ Bình và các diễn viên trong phần chào kết vở 'Khổng tước' Dương Lệ Bình và dàn diễn viên chào khán giả ở phần kết. Video: Hà Thu

Ông đặc biệt thích màn chào kết của Dương Lệ Bình và dàn diễn viên. Theo ông, phần này có thể coi như một tác phẩm độc lập, lôi cuốn. Ngoài ra, tài năng của Dương Lệ Bình còn thể hiện rõ trong cách dàn dựng và biên đạo. Bên cạnh các diễn viên chính có kỹ thuật nổi bật, dàn diễn viên phụ chưa đạt trình độ như một số đoàn trung ương nhưng được bố trí khéo léo, hỗ trợ lẫn nhau. Họ cũng phát huy thế mạnh trong việc thể hiện vũ đạo mang màu sắc dân tộc thiểu số ở Vân Nam, Trung Quốc - quê hương của nữ nghệ sĩ.

Dương Lệ Bình (phải) và Dương Hàm (vai khổng tước trống). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bốn suất diễn của nghệ sĩ từ ngày 6 đến 8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm đều "cháy vé", thu hút khoảng hơn 3.000 khán giả nhiều lứa tuổi. MC Bạch Dương - một trong những người xem show - cho biết tâm đắc thông điệp về sự luân hồi của vở diễn và ấn tượng với câu nói mở đầu: "Thời gian chỉ tồn tại khi có chúng ta".

Vở Khổng tước của Dương Lệ Bình mang đậm triết lý Á đông về quy luật của cuộc sống, vòng tròn "sinh, lão, bệnh, tử". Buổi diễn mở ra bằng âm thanh của thiên nhiên như tiếng chim gọi bầy, tiếng thú rừng vọng xa, đưa khán giả như trở về một khu rừng nguyên sơ. Không cần nhiều đại cảnh cầu kỳ, tác phẩm chinh phục người xem bằng sự tinh tế của từng chuyển động cơ thể, ánh sáng và không gian giàu tính gợi mở.

Các nghệ sĩ trong màn chào kết vở 'Khổng tước' Các nghệ sĩ múa chào kết vở "Khổng tước". Video: Hà Thu

Một trong những phân đoạn khiến khán giả choáng ngợp là cảnh đàn khổng tước xuất hiện. Các vũ công tạo hình thành từng lớp cánh chim, chuyển động nhịp nhàng như một sinh thể sống. Những màn múa đôi, múa đơn khắc họa sinh động cảnh chim công gọi bạn tình, phô bày vẻ đẹp trong mùa sinh sản, giúp khoe kỹ thuật múa điêu luyện.

Êkíp đầu tư trang phục, đạo cụ, ánh sáng, biến tấu qua mỗi phần. Chương Xuân mang không khí ấm áp khi vạn vật sinh sôi, Hạ là mùa lễ hội rực rỡ. Thu chuyển sang gam trầm khi nói về sự tàn phai. Đông mở ra không gian huyền ảo, mang màu sắc tâm linh.

Cảnh đàn khổng tước nối đuôi nhau trong vở múa. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài Dương Lệ Bình, các diễn viên đóng chim công trống, mái, quạ đen, thần linh, thời gian đều để lại dấu ấn. Phạm Cảnh Nguyệt - vai thời gian - xuất hiện ma mị trên chiếc bục cạnh một gốc cây. Cô liên tục xoay tròn suốt ba tiếng, lúc nhanh lúc chậm nhưng không bao giờ dừng lại, thể hiện dòng thời gian. Khi các diễn viên nghỉ 15 phút, Cảnh Nguyệt vẫn tiếp tục xoay.

Diễn viên đóng thời gian trong vở 'Khổng tước' Diễn viên Cảnh Nguyệt - nhân vật thời gian - vẫn xoay trong giờ giải lao. Video: Hà Thu

Diễn viên Dương Hàm, vai khổng tước trống, gây ấn tượng ở chương mùa thu. Trên nền nhạc piano, nhân vật lần lượt rũ bỏ những chiếc lông cuối cùng trước khi chết đi. Không còn lớp trang phục rực rỡ hỗ trợ, diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn nhờ những động tác mềm mại, thể hiện sự giải phóng hình thể ở mức cao nhất.

Trước khi đến Việt Nam, Dương Lệ Bình từng đưa êkíp đi lưu diễn hàng trăm buổi tại nhiều sân khấu lớn, nhỏ ở Trung Quốc và một số nước. Bà sinh năm 1958, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. QQ đánh giá bà là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. 10 năm qua, Dương Lệ Bình ít biểu diễn, lui về làm ở hậu trường, giảng dạy, đào tạo thế hệ mới. Ngoài múa, Dương Lệ Bình còn từng đóng phim, vai diễn nổi bật là Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003.

Hà Thu