Cú đấm vào niềm tin của 573 loại sữa bột giả

Ngày 12/4, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 8 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Công an đánh giá, đây là đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Công an đánh giá, đây là đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2021 đến nay, các nghi phạm thành lập Công ty CP dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột. Họ sau đó đã sản xuất ra 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.