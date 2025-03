Công ty 'kẹo rau củ' xin lỗi, sẽ hoàn tiền nếu khách muốn trả hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) sản xuất kẹo rau củ Kera sẽ hoàn tiền nếu người mua muốn trả lại hàng, đồng thời xin lỗi người dùng do "quảng bá thái quá".

Ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER cho biết như trên tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra ở Hà Nội chiều 14/3. "Nếu khách hàng từng mua Kera mong muốn hoàn tiền, trả hàng, công ty sẵn lòng thực hiện việc này", ông Linh nói, thêm rằng: "Trước khi thực hiện việc hoàn trả ở quy mô lớn hơn, công ty đang lắng nghe, chờ đợi kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng".

Hiện chưa rõ CER tổ chức hoàn tiền như thế nào cho người đã mua hàng. Công ty cũng không công bố số lượng sản phẩm đã bán trên thị trường.

Kẹo rau củ Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Nguyên liệu được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Bình Thuận, "đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng" và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ASIA, theo ông Linh.

Thời gian qua, kẹo được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn", gây lùm xùm "sai sự thật". Một người dùng tự mang kẹo đi xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau trong viên kẹo rất thấp so với quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk kiểm tra việc sản xuất, quảng cáo sản phẩm, hiện chưa công bố kết quả.

Tại cuộc gặp báo chí, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục đều xin lỗi người dùng. Đây là hai tên tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội và thường livestream bán hàng đạt doanh thu lớn.

"Tôi xin lỗi khách hàng vì sơ suất trong công việc, truyền đạt sai thuật ngữ thông tin sản phẩm. Kẹo Kera chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh, thành phần chính là từ rau", Quang Linh nói, song không đề cập đến hàm lượng chất xơ thế nào. Anh cũng khẳng định "sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ bổ sung dinh dưỡng".

Hằng Du Mục nói thêm "đây là sản phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng, trước khi đưa ra thị trường đã kiểm tra thành phần". Cô tự nhận "bản thân còn non trẻ, ít kinh nghiệm" nên trong quá trình chia sẻ, phát ngôn "hơi thái quá" khiến mọi người hiểu lầm.

Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh và Quang Linh Vlog (từ trái sang) cúi đầu xin lỗi người dùng, tại cuộc gặp báo chí chiều 14/3 ở Hà Nội. Ảnh: Lê Nga

Thực chất, trên bao bì kẹo Kera ghi rõ là "thực phẩm bổ sung". Theo Bộ Y tế, thực phẩm bổ sung là các sản phẩm chứa những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, protein, chất xơ, chất béo... được chiết xuất từ nguồn thực phẩm tự nhiên hoặc tổng hợp.

Thực phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị bệnh. Do đó, Bộ Y tế quy định khi quảng bá phải phù hợp với công dụng, tác dụng được công bố trong bản công bố sản phẩm, đồng thời phải kèm khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Tổng Giám đốc CER cho hay sẽ rà soát lại quy trình hoạt động kinh doanh, "tránh tối đa" gặp những lỗi tương tự".

Sở Y tế Đăk Lăk kiểm tra nhà máy ASIA LIFE, lấy mẫu kẹo gửi đi xét nghiệm, chưa có kết quả.

Kẹo Kera được quảng bá trên trang web công ty. Ảnh: Kera Việt Nam

Lê Nga