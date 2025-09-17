Đường chạy VnExpress Marathon Cần Thơ thành 'sàn hoá trang'

Sáng 14/9, hơn 9.000 tham dự giải chạy có bốn cự ly 42, 21, 10 và 5km tại Cần Thơ. Thay vì đặt mục tiêu thành tích, một số người chọn cách thể hiện riêng. Đó là thi đấu với những trang phục hóa trang độc, lạ.

Runner Quốc Phong thu hút nhiều ánh nhìn khi hóa thân thành Superman. Tạo hình này mang lại cho anh những kiểu ảnh "để đời".