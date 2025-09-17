Đường chạy VnExpress Marathon Cần Thơ thành 'sàn hoá trang'

Sáng 14/9, hơn 9.000 tham dự giải chạy có bốn cự ly 42, 21, 10 và 5km tại Cần Thơ. Thay vì đặt mục tiêu thành tích, một số người chọn cách thể hiện riêng. Đó là thi đấu với những trang phục hóa trang độc, lạ.
Runner Quốc Phong thu hút nhiều ánh nhìn khi hóa thân thành Superman. Tạo hình này mang lại cho anh những kiểu ảnh "để đời".
Runner Phúc Râu và Lê Tài hóa trang thành "thầy pháp - cương thi", hai nhân vật thường xuất hiện trong văn hoá Trung Quốc. Nếu trong phim, bùa dùng để trấn yểm, thì tại VnExpress Marathon Cần Thơ, lá bùa trên trán runner Lê Tài lại ghi chữ "bùa finisher", ngụ ý dán bùa này thì sẽ về tới đích.
Runner Trúc Đào chọn bộ hóa trang rực rỡ, với họa tiết xanh tím. Cô đội tóc giả, mang theo một cây đàn ukulele, đeo tai nhọn gợi nhớ các yêu tinh, miêu nữ trong văn hoá Tây phương. Nữ runner chạy 21km.
Trong trang phục đen - vàng ánh kim, mang khăn sọc và áo choàng vàng, nhóm runner hóa thân thành Pharaoh và nữ hoàng Ai Cập.
Runner Quốc Lợi cosplay cô hầu gái. Anh tham gia cự ly 21km, lúc này đang chạy qua cầu Ninh Kiều.
Nhật Minh, Thùy Trang và Gavin Phạm lần lượt hóa thân thành Thần Điêu, Cô Cô, Dương Quá - những nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung.
Hai nữ runner mặc trang phục áo bà ba, quấn khăn rằn, mang theo giỏ lúa, rổ tre và tải đạn trên vai. Màn hóa trang tái hiện hình ảnh những bước chân vượt đèo, băng suối của các chiến sĩ du kích miền Tây năm xưa.
Các runner mặc trang phục đậm chất văn hóa dân gian Việt Nam như áo dài, yếm đào, áo bà ba... tạo nên không khí lễ hội vui tươi trên đường chạy.
Nam runner hóa thân thành chú hổ, mascot của thương hiệu chăm sóc sức khỏe Tiger Balm. Tại VnExpress Marathon Cần Thơ, Tiger Balm hỗ trợ chăm sóc và phục hồi tại khu expo, giúp VĐV làm ấm cơ thể trước giờ xuất phát, thư giãn và massage giãn cơ sau khi về đích.
Runner Quách Phương hóa thân thành ma Vô Diện (Kaonashi) trong anime "Vùng đất linh hồn" (Spirited Away) của hãng hoạt hình Ghibli, Nhật Bản. Anh là chân chạy quen thuộc tại chuỗi VnExpress Marathon, và thường hóa thân thành nhân vật này.
Đến Cần Thơ, nam runner vẫn giữ hình tượng Vô Diện nhưng mang thêm nón lá, khăn rằn, quạt nan cùng giỏ tre đựng cá và lúa. Anh tạo nên hình tượng vừa quen vừa lạ, hài hước mà vẫn đậm chất miền Tây.
Hóa trang (cosplay) là một xu hướng tại các giải chạy ở Việt Nam lẫn quốc tế. Tại các giải marathon lớn như Tokyo Marathon hay London Marathon, các runner cosplay là một phần không thể thiếu, góp phần làm nên điểm đặc sắc cho sự kiện.
Ảnh: VnExpress Marathon
Hải Long