Đường chạy giải đêm TP HCM đảm bảo độ thoáng cho 13.000 người

Ban tổ chức điều chỉnh giờ xuất phát và luồng tuyến nhằm hạn chế ùn tắc, trong bối cảnh giải chạy ghi nhận kỷ lục 13.000 VĐV tham dự.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 giữ nguyên giờ khởi tranh như năm ngoái, tương ứng thời điểm xuất phát của cự ly 10km. Tuy nhiên, ba cự ly còn lại đã được điều chỉnh. 5km xuất phát muộn hơn 15 phút, 42km và 21km cũng được lùi lại.

"Cách sắp xếp này giúp VĐV 10km đi qua cầu Ba Son trước, khi đó tuyến đường Tôn Đức Thắng thông thoáng hơn để vận động viên 5km thi đấu. Phương án cũng giúp hạn chế nhầm lẫn ở khu vực rẽ lên cầu Ba Son - điểm giao cắt từng xảy ra tình trạng dồn VĐV ở các mùa trước", ông Dương Hải Anh, Giám đốc đường chạy hệ thống VnExpress Marathon, giải thích.

'Đường chạy VM Ho Chi Minh City Midnight đảm bảo độ thoáng dù lượng VĐV cao kỷ lục' Ban tổ chức chia sẻ về những thay đổi ở mùa thứ tư. Video: Văn Ngọc

Lịch xuất phát này được tối ưu để các VĐV cự ly ngắn thi đấu sớm hơn. Nhờ đó, người tham gia có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động bên lề mà không phải thức quá khuya.

Trong khi đó, giờ xuất phát 42km được lùi lại nhằm tránh việc nhóm VĐV cuối của cự ly 5km chạy cùng đường với nhóm đầu marathon. Trong phương án điều chỉnh, cự ly 5km đi thẳng theo tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh về đích, trong khi cự ly 42km rẽ theo hướng Võ Nguyên Giáp, giảm khả năng giao cắt ngay đầu đường chạy.

"Nhóm đầu 42km là những người theo đuổi thành tích. Vì vậy, họ cần một không gian đủ rộng, thoáng để tối ưu tốc độ. Trong khi đó, nhóm 5km thường đông người. Nếu chạy chung tuyến, cùng giờ sẽ dễ bị xung đột", ông Hải Anh nói thêm.

VĐV dự Giải chạy đêm TP HCM năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh khung giờ, một số điểm trên cung đường cũng được điều chỉnh để phù hợp với mật độ thi đấu. Ở cự ly 21km, điểm quay đầu được chuyển qua cầu Ba Son, kéo dài đến đường Nguyễn Cơ Thạch. Đây là đoạn ven sông có mặt đường rộng và ít giao cắt, giúp các VĐV nhóm đầu có không gian thi đấu thuận lợi hơn.

Ở cự ly 42km, điểm quay đầu trước đây tại khu vực phường Cát Lái, trên đường Nguyễn Văn Kỉnh được đánh giá khá hẹp. Năm nay, ban tổ chức cũng điều chỉnh lại phương án luồng tuyến để giải quyết vấn đề này.

Một thay đổi khác liên quan đến điều kiện ánh sáng. Tuyến đường đi qua khu đô thị Sala (phường An Khánh) đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhờ đấu nối điện lưới toàn tuyến. Những năm trước, khu vực này phải sử dụng xe máy phát điện để chiếu sáng hỗ trợ. Theo ông Hải Anh, việc cấp điện ổn định giúp đảm bảo tầm nhìn tối đa cho VĐV, đồng thời giúp công tác tổ chức trơn tru hơn.

Runner nhận Bib tại khu expo mới. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài điều chỉnh đường chạy, khu vực expo và phát bib của giải năm nay cũng được dời sang địa điểm mới. Thay vì sân vận động Hoa Lư hoặc nhà thi đấu Nguyễn Du như các mùa trước, ban tổ chức lựa chọn khu vực đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Ban tổ chức cho biết đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND TP HCM để phát triển VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight thành sự kiện thể thao nổi bật. Vì vậy, mọi thay đổi dù nhỏ nhất cũng đều hướng tới mục tiêu chung.

"Giải chạy đêm được kỳ vọng góp phần thể hiện nhịp sống sôi động và thúc đẩy kinh tế đêm của TP HCM. Format xuất phát vào nửa đêm mang lại trải nghiệm khác biệt cho VĐV, đồng thời giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm", đại diện ban tổ chức bày tỏ.

Lan Anh