Đường 132 km ven biển giúp Phú Yên tăng tốc kinh tế

Cầu An Hải dài 173 m, rộng 9 m, trọng tải 30 tấn, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Công trình bắc qua đầm Ô Loan, nối liền hai xã An Ninh Đông và An Hải (huyện Tuy An). Đây là dự án BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) đầu tiên của Phú Yên.