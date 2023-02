Phú Yên đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng làm đường ven biển

Đường dài 14,2 km có mức đầu tư kể cả giải phóng mặt bằng khoảng 3.428 tỷ đồng, nối TP Tuy Hoà với huyện Tuy An, giúp kết nối giao thông liên vùng, phát triển kinh tế.

Một đoạn đường ven biển ở TP Tuy Hoà, đi qua công trình tháp Nghinh Phong. Ảnh: Bùi Toàn

Nội dung được HĐND Phú Yên thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư tại kỳ họp sáng 16/2. Đường rộng 42 m, tốc độ tối đa 80 km/h, điểm đầu ở cầu An Hải, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, điểm cuối tại Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm hải quân, xã An Phú, TP Tuy Hòa. Thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết đoạn đường nối huyện Tuy An – TP Tuy Hòa thuộc tuyến ven biển Phú Yên. Khi hoàn thành, cung đường tạo động lực thu hút đầu tư các dự án ven biển, nhất là dự án du lịch gắn với danh thắng cấp quốc gia đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến.

Hướng tuyến đường ven biển nối huyện Tuy An tới TP Tuy Hòa. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Phú Yên dài trên 132 km, hiện đã hoàn thành hơn 95 km. Dự kiến toàn tuyến khi hoàn thành tạo ra quỹ đất 4.000 ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyến còn liên kết trục giao thông ven biển nối ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Bùi Toàn