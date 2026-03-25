Dừng ở làn khẩn cấp không bắt buộc đặt biển cảnh báo 150 m

Theo luật, xe vào dừng, đỗ ở làn khẩn cấp bắt buộc bật đèn cảnh báo, không bắt buộc đặt biển, chóp nón.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc dừng, đỗ xe trên cao tốc được phân thành hai trường hợp rõ ràng.

Trường hợp thứ nhất, khi phương tiện gặp sự cố vẫn có thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, tài xế được phép dừng, đỗ xe tại làn này và phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard). Trong tình huống này, luật không bắt buộc phải đặt biển hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe.

Trường hợp thứ hai, khi phương tiện không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp mà buộc phải dừng ngay trên làn xe chạy, hoặc xe dừng trên đoạn cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, thì ngoài việc bật đèn cảnh báo nguy hiểm, tài xế bắt buộc phải đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m, và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến về sự cố.

Như vậy, biển tam giác phản quang, chóp nón... cảnh báo là thứ bắt buộc phải đặt khi xe dừng trên phần đường xe chạy. Trong khi nếu dừng ở làn khẩn cấp, những thiết bị này không bắt buộc.

Theo Nghị định 168/2024 về quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi dừng xe trên cao tốc khi gặp sự cố mà không bật đèn cảnh báo, không đặt biển cảnh báo hoặc đặt không đúng quy định (dưới 150 m), tài xế bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế cần lưu ý việc dừng, đỗ trên cao tốc ngay cả khi có đầy đủ thiết bị cảnh báo cách 150 m, đèn khẩn cấp, tài xế vẫn có thể bị phạt, nếu lực lượng chức năng xác minh rằng việc dừng, đỗ này không phải tình huống khẩn cấp (xe hỏng hoặc người gặp sự cố sức khỏe). Ví dụ tài xế bị phạt vì dừng xe ở làn khẩn cấp để ngủ.

Lực lượng chức năng xử phạt tài xế vì đặt chóp nón cảnh báo cách xe 3,5 m khi xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc, ngày 19/3 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: CSGT

Dừng luật vẫn cần cảnh giác

Trong thực tế giao thông, việc chỉ bật đèn cảnh báo khi xe dừng trong làn khẩn cấp thường chưa đủ để bảo đảm an toàn, đặc biệt vào ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu hoặc trên những đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế. Khi đó, khoảng cách nhận diện của các phương tiện phía sau bị rút ngắn đáng kể, trong khi tốc độ lưu thông trên cao tốc luôn ở mức cao, khiến nguy cơ va chạm tăng lên rõ rệt nếu không có cảnh báo từ sớm.

Vì vậy, ngay cả khi xe đã dừng đúng ở làn dừng khẩn cấp và không bắt buộc phải đặt biển cảnh báo theo quy định, tài xế vẫn nên chủ động đặt thêm thiết bị cảnh báo phía sau ở khoảng cách hợp lý, khoảng 150 m, tương đương 180-220 bước chân người lớn. Điều này giúp các phương tiện phía sau nhận biết sớm hơn, đặc biệt trong những tình huống tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ giao thông cao. Một cảnh báo bổ sung dù không bắt buộc, vẫn có thể tạo ra khác biệt lớn về mức độ an toàn, giúp giảm thiểu rủi ro cho chính người dừng xe và các phương tiện xung quanh.

Bên cạnh đó, khi có sự cố phải dừng khẩn cấp trên cao tốc, tài xế cần nhanh chóng rời khỏi xe và di chuyển đến vị trí an toàn, tránh đứng gần làn xe chạy. Trong điều kiện thiếu sáng, tài xế nên sử dụng áo phản quang hoặc các vật dụng phát sáng (ví dụ như đèn flash điện thoại) để góp phần tăng khả năng được nhận diện từ xa bởi các phương tiện khác.

Phạm Hải