Dùng máy sấy tóc có giúp loại bỏ nốt sùi mào gà?

Tôi mới phát hiện nốt sùi mào gà to ở vùng kín. Có người mách dùng máy sấy tóc ở chế độ gió mạnh và nóng để thổi, chữa bệnh, cách này có đúng không? (Yến Minh, 22 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sùi mào gà do hai type virus HPV 6 và 11 gây ra. Các nốt sùi thường mọc tại vùng sinh dục, miệng, họng, mắt, mũi, lưỡi, môi... Các biện pháp điều trị như dùng thuốc, đốt điện, phẫu thuật... khó loại bỏ hoàn toàn virus HPV khỏi cơ thể nên bệnh vẫn có nguy cơ tái phát.

Cách điều trị sùi mào gà bằng máy sấy tóc không có căn cứ khoa học, tăng nguy cơ bị bỏng da, biến chứng và dễ làm mầm bệnh lan sang vị trí khác. Bạn nên khám bệnh ở cơ sở y tế chuyên khoa để bác sĩ khám, đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Quá trình sinh hoạt cần tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác, kiêng quan hệ khi đang bị bệnh để giảm lây nhiễm.

Máy sấy tóc không thể điều trị sùi mào gà và tăng nguy cơ bỏng da, dễ làm mầm bệnh lan sang vị trí khác. Ảnh: Vecteezy

Ngoài điều trị, người bệnh cần tăng cường miễn dịch để hỗ trợ đào thải virus bằng cách ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, căng thẳng, uống rượu bia, hút thuốc lá và tình dục lành mạnh. Bên cạnh đó, tiêm vaccine HPV là cách phòng bệnh chủ động, giúp phòng nhiễm thêm các type virus mới hoặc nhiễm lại các type virus cũ đã từng đào thải.

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine HPV, gồm Gardasil phòng 4 type (96, 11, 16, 18) và Gardasil 9 phòng 9 type (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi, còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi.

Ngoài phòng sùi mào gà, vaccine còn giúp phòng các bệnh như ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư dương vật, ung thư vùng hầu họng... cho cả nam và nữ. Những người đã mắc sùi mào gà, nhiễm chủng virus HPV nguy cơ cao như 16, 18, vẫn cần tiêm vaccine để tránh nhiễm chủng chưa mắc và tái nhiễm chủng virus đã loại bỏ khỏi cơ thể.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC