Phương Linh đọ catwalk với thí sinh Miss Cosmo

71 thí sinh bước vào vòng thi Jury Session trước hội đồng giám khảo, tối 17/12. Hoa hậu Phương Linh nhận sự cổ vũ lớn của khán giả sân nhà trong phần diễn áo tắm.
Hình thể của cô được nhận xét cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng là 87-65-91 cm. Người đẹp cho biết dành nhiều tháng tập luyện cùng huấn luyện viên để cơ thể săn chắc.
Màn catwalk của Phương Linh. Video: Ban tổ chức cung cấp
Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 hồi tháng 6 ở Khánh Hòa, giành quyền tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với điểm GPA 3.6/4.0, chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý chuỗi công nghệ thông tin.
Ban tổ chức dàn dựng sân khấu theo phong cách hiện đại kết hợp âm nhạc sôi động.
Người đẹp Vipra Mehta của Ấn Độ gây ấn tượng với nụ cười sáng. Cô 21 tuổi, tham gia làng giải trí từ nhỏ, hiện là diễn viên Bollywood.
Vipra Mehta đánh hông, tung khăn ở phần thi.
Yolina Lindquist, người Mỹ, được nhiều chuyên trang nhan sắc và khán giả dự đoán vào top 5.
Người đẹp Dayana Cárdenas của Colombia, 27 tuổi, thể hiện vẻ khỏe khoắn trên sân khấu. Cô dành nhiều tháng sống ở Việt Nam nhằm tìm hiểu văn hóa, hợp tác các nhà thiết kế để chuẩn bị cho cuộc thi.
Sang phần thi dạ hội, Phương Linh mặc đầm cắt xẻ, đính kết tua rua trên nền chất liệu xuyên thấu do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện.
Phần thi dạ hội của Phương Linh. Sau đêm bán kết, nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế xếp cô vào top 10 thí sinh có phần thể hiện tốt. Video: Ban tổ chức cung cấp
Nhiều người đẹp tỏa sáng tại vòng thi như Mooham Chotnapa Kaewjarun của Thái Lan. Cô từng vào top 5 Người đẹp thời trang ở chặng đầu.
Italy Mora, người Panama, chọn trang phục xuyên thấu, trang điểm tông trầm. Cô 20 tuổi, có gương mặt và hình thể đẹp, từng thi Miss Universe 2024.
Miss Cosmo Panama sải bước uyển chuyển.
Miss Cosmo Philippines, Chelsea Fernandez, khiến khán giả reo hò khi bước ra sân khấu với trang phục lấp lánh. Thí sinh nằm trong nhóm nổi bật, đang dẫn đầu bình chọn của khán giả.
Phần lớn người đẹp chọn đầm ôm sát tôn đường cong hoặc gắn tà tạo điểm nhấn.
Solange Dekker, người Hà Lan, là một trong hai thí sinh chuyển giới tại mùa thi. Cô từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2023.
Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.
Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Hai tuần qua, thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, diễn thời trang tại Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM.
Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả, AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận, Sang Đào