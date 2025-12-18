Phương Linh đọ catwalk với thí sinh Miss Cosmo

71 thí sinh bước vào vòng thi Jury Session trước hội đồng giám khảo, tối 17/12. Hoa hậu Phương Linh nhận sự cổ vũ lớn của khán giả sân nhà trong phần diễn áo tắm.

Hình thể của cô được nhận xét cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng là 87-65-91 cm. Người đẹp cho biết dành nhiều tháng tập luyện cùng huấn luyện viên để cơ thể săn chắc.