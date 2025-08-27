Dung mạo con trai cao 2 m của diễn viên Kim Thư

Phước Quang (phải) trong ngày tốt nghiệp THPT, hôm 23/8 ở TP HCM. Diễn viên Kim Thư cho biết xúc động khi nghe con trai nói về sự tri ân dành cho cha mẹ.
Đô La là con cả của Kim Thư và chồng cũ - diễn viên Phước Sang. Khi xuất hiện cùng mẹ, Đô La gây chú ý với khán giả về diện mạo cao lớn.
Đô La nói lời cảm ơn bố mẹ trong video phát ngày ra trường.
Khi chụp ảnh kỷ niệm chung với mẹ và hội bạn, Đô La (thứ hai từ trái qua) nổi bật với chiều cao vượt trội.
Cậu ra dáng thanh niên trong trang phục áo dài, chụp đầu năm.
Đô La (phải) bên mẹ và em trai Quang Thịnh - 17 tuổi, cao 1,85 m.
Kim Thư cho biết hai con lớn bổng từ lúc bước vào tuổi dậy thì, đến mức có lúc chị giật mình vì các bé phát triển quá nhanh. "Nhiều lúc tôi mang giày đế cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp bé khi đứng cạnh con", diễn viên nói.
Đô La cao lớn nhờ thích vận động từ nhỏ. Cậu thích chơi bóng đá, pickleball.
Kim Thư mong Phước Quang theo đuổi ngành y dược trong tương lai, nhưng cậu muốn phát triển năng khiếu ở lĩnh vực thể thao. Hiện diễn viên không ép buộc mà để con tự chọn hướng phát triển nghề nghiệp.
Phước Quang còn thích bơi lội.
Cậu được mẹ khen ra dáng người lớn, biết quan sát, hỗ trợ mọi người trong công việc.
Ba mẹ con Kim Thư chụp ảnh trong chuyến du lịch ở Đà Lạt hồi đầu năm, đi cùng là vợ diễn viên Chi Bảo (thứ hai từ phải sang).
Với Kim Thư, hai con là động lực, cổ vũ tinh thần cô trong cuộc sống.
Đô La thân thiết với hai con gái của Quyền Linh gồm Lọ Lem, Hạt Dẻ (từ phải sang), chơi chung từ bé do trạc tuổi nhau.
Con của diễn viên Lê Hóa - người đẹp Emma Lê (thứ hai từ phải sang) -nằm trong hội bạn với Đô La.
Hiện Emma lấn sân showbiz qua cuộc thi hoa hậu, đóng phim. Hai con gái của Quyền Linh cũng nổi tiếng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng dự sự kiện showbiz. Riêng Đô La có cuộc sống kín tiếng hơn.
Gần đây, Đô La (phải) cùng Kim Thư xuất hiện ở một số sự kiện do cô tổ chức.
Kim Thư, 46 tuổi, là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến. Đầu thập niên 2000, cô được biết đến qua các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt. Sau đổ vỡ hôn nhân, Kim Thư rời màn ảnh, kinh doanh nhà hàng, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí.
Phước Sang là em trai của đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách. Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.
Gần đây, Phước Sang trở lại phim trường, đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2 của đạo diễn Trung Lùn. Tuy nhiên, sức khỏe của anh không tốt, phải nhập viện cấp cứu hồi giữa tháng 8.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp