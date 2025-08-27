Dung mạo con trai cao 2 m của diễn viên Kim Thư

Phước Quang (phải) trong ngày tốt nghiệp THPT, hôm 23/8 ở TP HCM. Diễn viên Kim Thư cho biết xúc động khi nghe con trai nói về sự tri ân dành cho cha mẹ.

Đô La là con cả của Kim Thư và chồng cũ - diễn viên Phước Sang. Khi xuất hiện cùng mẹ, Đô La gây chú ý với khán giả về diện mạo cao lớn.