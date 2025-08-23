Kim Thư xúc động ngày con trai tốt nghiệp

TP HCMDiễn viên Kim Thư khóc khi dự lễ tốt nghiệp cấp ba của Phước Quang - con trai của cô và chồng cũ, nghệ sĩ Phước Sang.

Diễn viên mong Phước Quang theo đuổi ngành y dược trong tương lai, nhưng cậu muốn phát triển năng khiếu ở lĩnh vực thể thao do đam mê bóng đá. Hiện Kim Thư không ép buộc mà để con tự chọn hướng phát triển nghề nghiệp.

"Ngắm nhìn con mặc đồng phục ra trường, đánh dấu bước sang chương mới của cuộc đời, tôi khóc vì vui. Mới ngày nào, tôi còn bồng bế con trên tay, nay Đô La chín chắn, có sự trưởng thành nhất định. Nhìn con lớn lên, tôi cảm nhận bao nhiêu cố gắng, khó khăn đều xứng đáng", Kim Thư nói.

Kim Thư diện áo dài chúc mừng con trai Phước Quang tốt nghiệp THPT.

Theo Kim Thư, con lớn lên ngoan, có tính cách lễ phép, hiếu thảo. Cô cho biết Phước Quang học cách tiết kiệm từ nhỏ, chưa bao giờ đòi hỏi hoặc để mẹ phải tốn kém. Mỗi lần diễn viên dự định mua quà tặng, cậu thường ngăn cản với lý do "mẹ sẽ phải làm việc nhiều hơn đó".

Con trai Kim Thư nói cảm ơn bố mẹ Phước Quang nói cảm ơn bố mẹ trong video phát tại lễ tốt nghiệp.

Phước Quang (tên thân mật ở nhà là Đô La) là con trai cả của Kim Thư và Phước Sang. Ngoài ra, cả hai còn có một con trai út, Phước Thịnh. Với Kim Thư, hai con là động lực, cổ vũ tinh thần cô trong cuộc sống. Diễn viên từng đau lòng khi các con phải lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ không hạnh phúc trọn vẹn.

Phước Thịnh (bên phải, tên ở nhà Ơ Rô) - con trai thứ hai của Kim Thư, hiện 17 tuổi - cũng có mặt trong ngày tốt nghiệp của anh trai.

Sau khi Kim Thư và diễn viên Phước Sang ly hôn, diễn viên để hai con sống với bố và thường xuyên liên lạc. Gần đây, khi Quang và Thịnh bắt đầu trưởng thành, thỉnh thoảng, Kim Thư dẫn con dự sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức. Hai thanh niên gây chú ý về chiều cao vượt trội, Phước Quang cao 2 m, còn Phước Thịnh - 1,85 m.

Cuộc sống đời thường của Kim Thư Cuộc sống đời thường của cựu diễn viên Kim Thư.

Kim Thư, 46 tuổi, là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến. Đầu thập niên 2000, cô được biết đến qua các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt. Sau đổ vỡ hôn nhân, Kim Thư rời màn ảnh, kinh doanh nhà hàng, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí.

Tân Cao