Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu

TP HCMDiễn viên Phước Sang nhập viện cấp cứu vì hôn mê, hiện đã tỉnh lại nhưng chưa nói được.

Theo nguồn tin của VnExpress, sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, liền đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Hiện một số đồng nghiệp thân thiết biết thông tin đã tới thăm hỏi Phước Sang.

Hồi tháng 3/2024, Phước Sang nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não. Trước đó, anh cũng trải qua hai lần đột quỵ. Ba tháng sau, sức khỏe ổn hơn, diễn viên làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ.

Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.

Nghệ sĩ hiện sống cùng các con ở TP HCM. Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.

Phước Sang 56 tuổi, có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Diễn viên còn tham gia sản xuất các phim như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn(2005), Áo lụa Hà Đông(2006),Huyền thoại bất tử (2009), Hello cô Ba (2012). Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Phước Sang đóng phim trở lại sau đột quỵ

