Dừng khai thác nhiều đoàn tàu để tránh lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bualoi gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tạm dừng một số tàu đi Sa Pa, Vinh.

Ngày 30/9, trên chặng Hà Nội - Nghệ An, công ty tạm dừng đôi tàu NA1/NA2; chặng Hà Nội - Lào Cai dừng đôi tàu SP3/SP4 và SP7/SP8. Trên tuyến đường sắt bắc nam Hà Nội - TP HCM, đôi tàu SE9/SE10 dừng hoạt động.

Mưa lũ gây ngập cung đường Thị Long - Văn Trai, tỉnh Thanh Hóa không đảm bảo an toàn chạy tàu nên ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại.

Hành khách được trung chuyển tiếp tục hành trình khi đường sắt qua tỉnh Thanh Hóa ngập lụt. Ảnh: Xuân Hoa

Hơn 1.110 hành khách trên 6 đoàn tàu Thống Nhất gồm SE3, SE9, SE19 xuất phát ga Hà Nội đến ga Sài Gòn từ ngày 29/9 và tàu SE2, SE4, SE10 từ ga Sài Gòn ngày 28/9 và tàu SE20 từ ga Đà Nẵng ngày 29/10 ra Hà Nội khi đến Thanh Hóa được trung chuyển bằng xe khách để tiếp tục hành trình. Ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 2.000 bữa sáng và 850 bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Trước đó ảnh hưởng bão Bualoi, ngày 28/9, ngành đường sắt đã tạm dừng khai thác đôi tàu NA1/NA2 chặng Hà Nội - Vinh và đôi tàu khách liên vận MR1/MR2 tuyến Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc).

Ngày 29/9, ngành tiếp tục tạm dừng chạy 8 đoàn tàu, gồm đôi NA1/NA2 chặng Hà Nội - Nghệ An; tàu SP3, SP4, SP7 chặng Hà Nội - Lào Cai; tàu Thống Nhất SE1 và đôi tàu MR1/MR2 tuyến Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc).

Nhiều trường học, công sở ở Nông Cống, Thanh Hóa bị ngập ngày 30/10. Ảnh: Lê Hoàng

Chịu tác động của bão Bualoi, Trung Bộ và Bắc Bộ mưa từ ngày 25/9 đến nay với lượng phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lượng mưa trong 24 giờ, kể từ 19h ngày 28/9 ở Tà Si Láng (Lào Cai) 435 mm; Làng Nhì (Lào Cai) 310 mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 389 mm; hồ Cạn Thượng (Phú Thọ) 367 mm; Mường Do (Sơn La) 345 mm.

Từ đêm qua đến sáng nay nhiều nơi tiếp tục mưa lớn. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay ở hàng loạt trạm như Yên Bình, Phúc Lợi (Lào Cai); Hoàng Nông (Thái Nguyên); Linh Phú (Tuyên Quang); Bình Phú (Tuyên Quang); Hữu Lợi, Yên Trị (Phú Thọ) từ 140 đến 190 mm. Quốc Oai (Hà Nội) mưa 138 mm.

Từ ngày mai (1/10), dự báo mưa giảm dần.

Sơn Thủy