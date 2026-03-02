Dừng đưa lao động Việt Nam đi Trung Đông

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm soát và ổn định trở lại.

Công văn Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ gửi các doanh nghiệp phái cử ngày 1/3, trong bối cảnh Mỹ và Israel không kích vào lãnh thổ Iran và nước này tiến hành các đợt phản công nhắm đến nhiều mục tiêu ở Trung Đông.

Thống kê khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Trung Đông, trong đó Saudi Arabia gần 6.000; UAE khoảng 4.000; Quatar 500; Bahrain gần 100. Họ chủ yếu đi giúp việc gia đình, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, thợ xây dựng...

Cột khói bốc lên từ Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) ở Bahrain ngày 28/2. Quốc gia này có khoảng 100 lao động Việt Nam đang làm việc. Ảnh: AFP

Hiện có 14 doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động sang UAE, 12 công ty đưa người sang Saudi Arabia, Quatar có 6 doanh nghiệp, Bahrain 2. Việc tạm dừng từ ngày 1/3 cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường.

Doanh nghiệp được yêu cầu thường xuyên liên hệ, trao đổi với người sử dụng lao động để cập nhật thông tin tình hình xung đột, đảm bảo an toàn và quyền lợi lao động; đồng thời kết nối thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để cập nhật tình hình lao động tại địa bàn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng các cơ quan đại diện Việt Nam theo dõi sát để kịp áp dụng biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tối đa cho lao động.

Việt Nam có hơn 600.000 lao động đi làm việc tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân mỗi năm gửi về nước gần 7 tỷ USD.

Hồng Chiêu