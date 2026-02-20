Dùng chanh có giúp thải độc gan, ngừa viêm gan B?

Tôi thấy trên mạng nói uống nước chanh có thể thải độc gan, ngừa viêm gan B. Điều này có đúng không? (Khải Hoàng, 35 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Gan có vai trò lọc độc tố, chuyển hóa dinh dưỡng, điều hòa đường huyết và hỗ trợ miễn dịch. Chanh giàu vitamin C, axit citric và flavonoid, khi pha với nước uống hợp lý có thể bổ sung vitamin C, hỗ trợ enzym gan, kích thích tiết mật và cải thiện tiêu hóa. Flavonoid còn giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào gan; chế độ ăn giàu vitamin C có thể hỗ trợ hạ men gan.

Tuy nhiên, nước chanh không phòng ngừa viêm gan B. Virus HBV lây qua máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con, tồn tại dai dẳng trong tế bào gan. Nước chanh không tiêu diệt được virus, không tạo miễn dịch bảo vệ, nên quan niệm uống nước chanh để ngừa viêm gan B là sai lầm, dễ khiến bỏ qua biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Ngoài ra, uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây hại: axit citric kích ứng dạ dày, làm nặng viêm loét, trào ngược, gây ê buốt răng và rối loạn tiêu hóa.

Nước chanh có thể tốt cho gan nhưng không có khả năng chữa bệnh hay phòng viêm gan B. Ảnh: Vecteezy

Việt Nam là nước thuộc khu vực lưu hành cao của virus viêm gan B. Khi nhiễm virus viêm gan, người bệnh có thể bị tiến triển thành viêm gan cấp và suy gan, xơ gan, ung thư gan. Bệnh thường diễn biến thầm lặng, có tới 90% người nhiễm không biết về tình trạng nhiễm virus của bản thân, vì thế khi phát hiện ra thường đã ở giai đoạn muộn, điều trị khó khăn.

Cách tốt nhất để phòng ngừa viêm gan B là tiêm vaccine. Có hai loại vaccine phòng bệnh gồm mũi đơn và một loại phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm, tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm. Với trẻ em, nếu mẹ không bị viêm gan B, trẻ sinh ra cần tiêm một mũi vaccine trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Nếu có mẹ bị nhiễm viêm gan B, ngoài một mũi vaccine ngừa viêm gan B như thông thường, trẻ cần được tiêm kháng thể (huyết thanh) ngay trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Sau đó, trẻ tiếp tục theo lịch tiêm ngừa vaccine có thành phần viêm gan B như vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 6 trong 1.

Ngoài ra, mọi người cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể, không dùng chung kim tiêm, quan hệ tình dục an toàn và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC