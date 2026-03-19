Dùng cà gai leo có giúp trị khỏi viêm gan B không?

Chồng tôi bị viêm gan B mạn tính, tôi tra cứu thông tin thấy dùng cà gai leo làm thuốc, giúp trị khỏi viêm gan B, có đúng không? (Đỗ Minh Hoa, 42 tuổi, Quảng Trị)

Trả lời:

Cây cà gai leo (Solanum procumbens) còn gọi là cà gai dây, cà vạnh, cà lù, cà bò. Loại cây này mọc dại ở hầu hết các tỉnh thành, có nhiều ở vùng núi thấp, trung du phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Cây cao khoảng 0,6-1 m, nhiều nhánh cây tỏa rộng, phủ lông hình sao và rất nhiều gai. Lá cây mọc so le, mặt dưới có phủ lông trắng nhạt, có gai. Quả hình cầu, khi chín có màu vàng, bóng nhẵn.

Cà gai leo là một trong những vị thuốc trong y học cổ truyền. Một số nghiên cứu cho thấy, thân, lá, rễ và quả của cà gai leo có thành phần gồm nhiều chất có tác dụng hỗ trợ ức chế phát triển xơ chống viêm và bảo vệ gan, trong đó có viêm gan B.

Tuy nhiên, cà gai leo không thế thay thế hoàn toàn thuốc điều trị viêm gan B. Bên cạnh đó, đã có những trường hợp tự ý ngưng thuốc kháng virus trong điều trị viêm gan B, chuyển sang uống trà từ cây cà gai leo dẫn đến men gan cao, xơ gan, suy gan cấp. Vì vậy, chồng bạn nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng hạn và không tự ý bỏ thuốc điều trị viêm gan B.

Cây cà gai leo. Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bạn cũng nên chủ động phòng viêm gan B. Trước tiên, bạn cần xét nghiệm viêm gan B để kiểm tra đã nhiễm bệnh hay chưa. Trường hợp đã nhiễm, bạn cần tuân thủ tái khám và điều trị do bác sĩ chỉ định. Nếu chưa mắc bệnh và kháng thể dưới ngưỡng bảo vệ, bạn nên sắp xếp đi tiêm ngừa sớm để kịp thời bổ sung kháng thể bảo vệ.

Việt Nam hiện có các loại vaccine viêm gan B mũi đơn hoặc mũi kết hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng, hoặc 4 mũi trong vòng 12 tháng với trường hợp thường xuyên chăm sóc, tiếp xúc với máu, dịch cơ thể của người bệnh.

Ngoài ra, vaccine cũng có thể tiêm cho trẻ em. Trẻ cần tiêm một mũi viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh, sau đó tiếp tục theo phác đồ vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Kháng thể có được từ tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian, mọi người nên tiêm nhắc nếu kháng thể giảm dưới ngưỡng bảo vệ, xét nghiệm trước khi tiêm ngừa.

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC