Đức Tuấn tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

Tiết mục Em ơi Hà Nội phố (nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ) là một trong những điểm nhấn tại chương trình Đức Tuấn ôn kỷ niệm 20 năm ca hát, tối 26/6. Trên nền nhạc giao hưởng, ca sĩ khoe chất giọng qua những nốt cao, pha lối hát chậm rãi, tự sự. Màn hình cỡ lớn được dựng lên giữa sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác qua cảnh phố cổ thơ mộng cùng những chùm hoa tím.

Đức Tuấn - "Em ơi Hà Nội phố" "Em ơi Hà Nội phố" (nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ) - Đức Tuấn biểu diễn. Video: VTV

Trước tiết mục, Đức Tuấn ôn cơ duyên quen biết, làm việc với Phú Quang hơn 10 năm trước. Năm 2011, anh được nhạc sĩ mời hát trong một liveshow ở thủ đô. Từ năm 2016, anh trở thành một trong những giọng ca miền Nam hiếm hoi gắn bó với các chương trình của Phú Quang. Đức Tuấn cho biết lúc đó thường thắc mắc vì sao được nhạc sĩ ưu ái dù còn trẻ. Không trực tiếp hỏi Phú Quang, anh tự lý giải: có thể nhạc sĩ tìm thấy ở anh một tình yêu Hà Nội mới mẻ, khác biệt. "Tôi cảm nhận nhạc sĩ đồng điệu với tôi như cách ông luôn nhớ về Hà Nội suốt những năm tháng sống và làm việc tại TP HCM", Đức Tuấn cho biết.

Âm nhạc Phú Quang khắc ghi trong Đức Tuấn nhiều kỷ niệm thời phổ thông. Khi anh còn học cấp ba ở trường chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Điều giản dị... liên tục được phát trên sóng radio và bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, khơi dậy trong anh niềm đam mê với nhạc Phú Quang. Lên đại học, anh thường thể hiện nhạc của ông trong phong trào ca hát sinh viên.

Đức Tuấn trong "Con đường âm nhạc" - chương trình giới thiệu chân dung các ca, nhạc sĩ trong nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, nhạc sĩ giao Đức Tuấn hát Hà Nội và em khi thu chớm đông sang - ca khúc ông mới sáng tác khi đó - trong một đêm nhạc và được khán giả thủ đô đón nhận. Nhờ ông khích lệ, anh thu âm album Phú Quang đầu tay, đến nay vẫn là một trong những đĩa nhạc anh tâm đắc nhất. Làm việc chung, ấn tượng ban đầu của Đức Tuấn là nhạc sĩ kỹ tính, có phần bảo thủ. Tiếp xúc lâu dần, anh nhận ra bên trong con người ông rất tự do, tự tại, thay vì hình ảnh chỉn chu, có phần gò bó mà khán giả hay thấy. Đức Tuấn nói: "Nhiều ca sĩ khai thác nhạc Phú Quang theo phong cách chuẩn mực vốn có. Riêng tôi tiếp cận âm nhạc ông với màu sắc khác, ít kìm nén hơn, đôi khi có chút phớt đời. Nhạc sĩ cần điều đó ở tôi".

Hồi tháng 3/2021, Đức Tuấn đến bệnh viện ở Hà Nội thăm Phú Quang. Khi đó, nhạc sĩ đã yếu nhiều nhưng vẫn nhận ra anh và mỉm cười. Cả hai từng lên ý tưởng về đĩa nhạc Phú Quang thứ hai cho anh. Đức Tuấn chưa kịp hoàn thành thì nhạc sĩ qua đời cuối năm 2021, dự án mãi là kỷ niệm dang dở.

Trong đêm nhạc, anh còn thể hiện loạt tình khúc kinh điển của các tên tuổi lớn, như Chiếc lá thu phai (Trịnh Công Sơn), Thiên thai (Văn Cao), Áo anh sứt chỉ đường tà (nhạc Phạm Duy, thơ Hữu Loan)... Ca sĩ cũng ôn lại chặng đường thử nghiệm với phong cách nhạc kịch qua các ca khúc Memory (Andrew Lloyd Webber), Can't take my eyes off you (Bob Crewe - Bob Gaudio)... Anh khép lại đêm nhạc với Tình ca (Phạm Duy) - ca khúc từng giúp anh được cố nhạc sĩ khen ngợi vì góp phần đưa âm nhạc của ông đến gần công chúng trẻ.

Đức Tuấn hát "Tình ca" (Phạm Duy) Đức Tuấn hát "Tình ca" (Phạm Duy). Video: VTV

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của Đức Tuấn gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục "Ca sĩ của năm" và "Album của năm". Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh...

