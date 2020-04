Đức Tuấn hát về niềm tin thắng đại dịch

Ca sĩ Đức Tuấn cover nhạc phẩm "Niềm tin chiến thắng" trong mini show trực tuyến "Hát cho những ai ở nhà", tối 22/4.

Anh chọn bản phối thuộc thể loại pop-rock, giàu tiết tấu, gợi khí thế sôi nổi. Ca sĩ cho biết muốn truyền thêm năng lượng tích cực cho khán giả. Với bài Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), anh hy vọng tiếp thêm niềm tin chiến thắng Covid-19 khi đất nước thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Đức Tuấn hát 'Niềm tin chiến thắng' Đức Tuấn hát 'Niềm tin chiến thắng' (sáng tác: Lê Quang). Video: Facebook.

Ca khúc Niềm tin chiến thắng được nhạc sĩ Lê Quang sáng tác năm 2002, nhằm cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam nhân dịp Sea Games 23 tổ chức ở Việt Nam. Bài hát gợi sự lạc quan, hướng người nghe đến những cảm xúc tươi đẹp. Bản gốc do Mỹ Tâm thể hiện. Nhiều ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, nhóm Tik Tok... từng cover.

Phần còn lại của chương trình, Đức Tuấn hát một số ca khúc trong những album gần đây của anh. Khi hát Mơ về nơi xa lắm (nằm trong CD Phú Quang - Hà Nội và em khi thu chớm đông sang), ca sĩ kể anh nghe nhạc Phú Quang thuở còn học cấp ba tại trường chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Lên đại học, anh bắt đầu hát các nhạc phẩm của ông. Sau khi thành ca sĩ chuyên nghiệp, Đức Tuấn được biết đến nhiều hơn với dòng nhạc Phạm Duy, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương..., song thỉnh thoảng vẫn biểu diễn các bài của Phú Quang ở nhiều đêm nhạc. Năm 2018, Đức Tuấn lần đầu thu album cùng ông khi nhạc sĩ chọn một giọng ca nam mới hát nhạc mình, sau nhiều tên tuổi như Ngọc Tân, Quang Lý...

Ca sĩ còn thử sức với bolero qua ca khúc Hoa trinh nữ - nằm trong album Trần Thiện Thanh của anh, ra mắt năm 2019. Anh chọn bản phối êm dịu, theo âm hưởng jazz fusion - thể loại thịnh hành từ cuối thập niên 1960. Anh tâm đắc với ca từ bài hát, cách cố nhạc sĩ ví von phái đẹp với loài hoa trinh nữ. Ca sĩ kể với bolero, anh thường chịu áp lực bởi các giọng ca đi trước. Anh đặt tiêu chí khi hát phải tiếp cận với công chúng trẻ, nhưng không bỏ quên lớp khán giả lớn tuổi vốn yêu mến dòng nhạc xưa. Ca sĩ khép lại đêm nhạc với bài hát Tình ca (Phạm Duy).

Đức Tuấn hát 'Hoa trinh nữ' Đức Tuấn hát 'Hoa trinh nữ' (sáng tác: Trần Thiện Thanh). Video: Facebook.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album tiêu biểu của Đức Tuấn là Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Năm 2017, anh ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36.

Hình thức "liveshow trực tuyến" đang được nhiều ca sĩ Việt hưởng ứng. Hôm 27/3, Mỹ Linh tham gia Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh. Tối 25/4, Thanh Lam, Đông Nhi, Isaac, Phương Vy... sẽ tham gia chương trình nhạc trực tuyến Stay strong Vietnam, cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tam Kỳ