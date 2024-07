Đức Tuấn bị chỉ trích vì trèo lên mái nhà cổ Hội An

Quảng NamNhiều người cho rằng ca sĩ Đức Tuấn "thiếu tôn trọng di sản" khi đứng, ngồi trên mái nhà phố cổ Hội An chụp hình.

Hôm 10/7, trang facebook Đức Tuấn - The Divo đăng bộ ảnh ca sĩ mặc áo dài tại Hội An, trong đó có nhiều khoảnh khắc anh đứng, ngồi tạo dáng trên mái ngói âm dương của nhà cổ.

Ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An. Ảnh: Facebook Đức Tuấn - The Divo

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều khán giả cho rằng ca sĩ còn thiếu tôn trọng di tích văn hóa. "Những bức ảnh trên mái ngói phố cổ vừa mang tính nhạy cảm, mạo hiểm, vừa thể hiện sự thiếu ý thức về tôn trọng di sản", khán giả Nam Lê bình luận. Sau khi nhận phản ứng từ mọi người, facebook của ca sĩ xóa một số tấm tạo dáng trên mái nhà.

Sáng 11/7, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An - cho biết sau khi được cơ quan chức năng đề nghị xác minh làm rõ, đơn vị đã rà soát, lập biên bản đối với chủ nhà và chủ quán cà phê hiện kinh doanh tại ngôi nhà ở đường Trần Phú. Ông Ngọc nói cơ quan quản lý từng vận động chủ quán xây lan can, cam kết không để khách leo lên mái, xâm phạm di sản. Theo đại diện trung tâm, trước ca sĩ Đức Tuấn, một số khách du lịch có hành vi tương tự và đều bị chỉ trích.

Ông Ngọc cho biết trước mắt, chính quyền vận động chủ quán rà soát lại phần sân thượng, nếu không chấp thuận sẽ tiến hành xử phạt. Với trường hợp Đức Tuấn, ông đánh giá khó phạt hành chính vì không phải hành vi cố tình phá hoại di sản. "Tuy nhiên, đây là câu chuyện về nhận thức tôn trọng di sản, đặc biệt là người của công chúng, bởi hành động này có thể trở thành gương xấu với giới trẻ", ông nhận định.

Phản hồi về sự việc, ca sĩ Đức Tuấn cho biết trước khi leo lên mái nhà chụp ảnh đã xin phép chủ quán cà phê và được đồng ý. Ca sĩ từ chối bình luận về các ý kiến chỉ trích.

Nhiều du khách, người nổi tiếng từng bị chỉ trích vì tạo dáng ở trường hợp tương tự, tại phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận. Tháng 5/2022, loạt hình Hoa hậu Giáng My chụp ảnh trên mái ngói nhà cổ, trong khu vực 1 - khu bảo tồn nghiêm ngặt - cũng nhận ý kiến đóng góp của nhiều người. Chủ tịch TP Hội An khi đó yêu cầu êkíp thực hiện bộ ảnh tháo gỡ bức hình, đồng thời làm việc với đơn vị này để chấn chỉnh.

Ca sĩ 44 tuổi, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của anh gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night. Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009). Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh.

Đức Tuấn hát 'Thành phố buồn' (Lam Phương) Đức Tuấn hát "Thành phố buồn" (Lam Phương). Video: Đức Tuấn Official

Tam Kỳ