Đức Phúc: 'Tôi không thể so giọng hát với các thí sinh Intervision'

Ca sĩ Đức Phúc nói nhận thức không có điểm mạnh về giọng hát so với các thí sinh khác nên đầu tư ý tưởng, vũ đạo, dàn dựng ở Intervision.

Chiều 27/9, ca sĩ gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, dịp vô địch cuộc thi Intervision ở Nga. Anh nói về kỷ niệm khi tham gia chương trình, những câu chuyện hậu trường, dự định với âm nhạc.

- Cảm xúc của anh sau một tuần chiến thắng?

- 10 năm làm nghề, tôi trải qua nhiều điều tuyệt vời nhưng chiến thắng lần này là một sự kiện đáng nhớ. Đó cũng có thể là sự khích lệ để các nghệ sĩ trong nước có thể tự tin khi thi quốc tế.

Xem lại phần chấm điểm của giám khảo 23 quốc gia, tôi vẫn hồi hộp bởi độ nghẹt thở, sự khắc nghiệt. Ban đầu, tôi ở trong top dẫn đầu, sau đó rớt xuống rồi cuối cùng thắng cách biệt thí sinh về nhì. Tôi tự tin nói rằng bài thi của mình là một trong những màn đạt hiệu ứng người xem cao nhất. Ở hàng ghế khán giả chủ yếu là người Nga nhưng họ đều cổ vũ tôi.

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc.

- Anh nói sao khi bị chê giọng hát còn run, chưa rõ lời?

- Khi hát với tâm thế đi thi, tôi không tránh khỏi hồi hộp, run khoảng hơn 10 giây. Tôi ý thức mình không thể so về kỹ thuật với các thí sinh còn lại. Nghe mọi người tập, ở trong phòng, tôi hơi sợ vì tất cả đều hát như "nuốt đĩa". Nếu chỉ đứng yên và khoe giọng, tôi không thể thắng họ. Vì vậy, tôi bù đắp bằng những yếu tố khác: Bám sát đề bài, tiêu chí cuộc thi và dùng hiệu ứng để tạo nên tiết mục có tổng thể ổn.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng chọn tông cao hơn cho ca khúc. Nhưng tôi nghĩ sẽ không an toàn khi vừa nhảy vừa hát live, nhờ chú hạ xuống. Tôi nghĩ mình sẽ ra thêm một số bản khác của bài Phù Đổng Thiên Vương.

- Anh đầu tư thế nào khi đi thi quốc tế?

- Hiện tại, tôi vẫn chưa thống kê được con số chính xác nhưng ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Ban tổ chức hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho 10 người, nhưng êkíp của tôi gồm 17 người. Ban đầu, tôi tưởng các phần hiệu ứng như lửa, pháo được miễn phí nên yêu cầu 30 máy lửa, nhận báo giá lên đến mấy tỷ đồng. Cuối cùng, chúng tôi rút lại còn 10 máy lửa và "mặc cả" tặng kèm một lần bắn pháo. Khoản này đắt đỏ do mất công vận chuyển, lắp đặt, thực hiện trong ba buổi gồm tổng duyệt, quay giả định và thi chính thức. Tôi chấp nhận chi tiền, xác định lỗ vì không nghĩ mình sẽ chiến thắng. Khi được giải, tôi nghĩ bụng: "Biết thế làm hoành tráng hơn" (cười).

Đức Phúc đoạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Phần chấm điểm của cuộc thi Intervision. Video: Intervision

- Quá trình anh xây dựng ý tưởng, chuẩn bị cho tiết mục diễn ra thế nào?

- Khi nhận lời mời cách đây hơn hai tháng, tôi tìm hiểu và thấy Intervison là cuộc thi quy mô lớn. Khi sang Nga, tôi bất ngờ vì banner chương trình được giăng khắp thành phố Moskva. Tôi đọc kỹ từng điều khoản trong bản quy chế dài gần 40 trang, chú ý các chi tiết: Tiết mục không được dưới hai phút, không được quá ba phút, tối đa sáu người, khuyến khích ca khúc có nội dung lan tỏa nét đẹp văn hóa của quốc gia.

Tôi nói với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và êkíp rằng mình muốn tiết mục thể hiện sức dẻo dai, mạnh mẽ, quật cường của người Việt. Phương án đầu tiên nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đưa ra là bài Cây trúc xinh. Sau một vài ngày họp, tôi cảm thấy ca khúc rất hay, đậm bản sắc nhưng vẫn muốn có lựa chọn tốt hơn. Lúc đó, tôi nghĩ đến câu chuyện Thánh Gióng cầm tre đánh giặc. Mấu chốt để tạo cảm hứng cho bài Phù Đổng Thiên Vương là những câu thơ của bài Tre Việt Nam (nhà thơ Nguyễn Duy). Chỉ sau một đêm rưỡi, nhạc sĩ đã đưa lại bài cho tôi.

Tôi cũng muốn hát một đoạn tiếng Anh, nâng tính quốc tế của ca khúc. Trong hai ngày, Orange đã viết xong phần lời với nội dung thể hiện khát khao tiến bước. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhờ nhạc sĩ Huy Tuấn viết thêm một câu tiếng Nga. Producer Dương K là người phối khí, rapper Phúc Du viết rap.

Tôi muốn tri ân nhà thơ Nguyễn Duy, bởi bài thơ Tre Việt Nam của ông đã tạo cảm hứng cho cả êkíp. Chú Hồ Hoài Anh trước đó đã gọi điện xin phép ông. Nhưng sau khi về TP HCM, tôi sẽ đến thăm, cảm ơn ông.

Đức Phúc nâng cúp quán quân tại Intervision. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Trong quá trình dàn dựng bài thi, anh gặp khó khăn gì?

- Tôi gặp một số trở ngại do thi đấu ở nước ngoài với cách làm việc khác biệt. Đạo diễn Dương Mai Việt Anh là người dàn dựng sân khấu, kết nối, làm việc với êkíp ở Nga. Các thí sinh khác họp với ban tổ chức hai buổi còn chúng tôi họp đến tám lần.

Tôi tham vọng mang mọi nét tinh hoa của người Việt vào tiết mục, muốn khán giả nổi da gà, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban tổ chức không cho các quốc gia làm visual LED trên sân khấu nhưng chúng tôi đề nghị được tự thực hiện. Hai bên thương lượng và quyết định: Các hình ảnh như tranh Đông Hồ, Thánh Gióng sẽ do êkíp của tôi thực hiện, phần còn lại là ban tổ chức lo.

Bài nhảy do biên đạo Mạnh Quyền dựng lúc đầu chưa phù hợp. Tôi nói với anh: "Em không cần nhảy nhiều, nhưng mỗi động tác phải mạnh mẽ, mạch lạc, rõ ràng". Hai ngày sau, anh sáng tạo ra vũ đạo như mọi người xem trên sân khấu. Do quy định chỉ được tối đa sáu người trên sân khấu, tôi "lách luật" bằng cách "nhân" người trên màn hình.

Ca sĩ Đức Phúc được gia đình, người hâm mộ đón khi về Việt Nam Đức Phúc được người thân, bạn bè đón khi về Việt Nam hôm 27/9. Video: Lộc Chung

- Anh dự định làm gì với số tiền thưởng 30 triệu ruble (hơn 9,5 tỷ đồng)?

- Sau cuộc thi, khi tôi trả lời kênh Channel One của Nga rằng mình sẽ dùng phần thưởng làm một số hoạt động thiện nguyện ở nước Nga, nhiều khán giả nước bạn rất bất ngờ. Tôi nghĩ đó là lời cảm ơn họ vì đã dành tình cảm, sự ủng hộ cho đoàn Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái của người Việt. Tôi nhờ êkíp tìm giúp một quỹ thiện nguyện uy tín, quyên góp một phần cho các trẻ em nghèo. Đây mới chỉ là hoạt động đầu tiên, trong tương lai, tôi chi số tiền này một cách hợp lý cho các tổ chức uy tín.

Nhiều năm nay, tôi cũng có các hoạt động xã hội trong nước. Dịp này, nhân kỷ niệm 10 năm vào nghề, tôi sẽ dành một tỷ đồng để làm từ thiện.

- Anh có kế hoạch gì sau cuộc thi Intervison?

- Đây không phải lời chào tạm biệt mà là khởi đầu cho kế hoạch tiếp theo ở nước Nga. Tôi và ban tổ chức đã họp về chuỗi concert của thí sinh Intervison ở các thành phố. Ngoài ra, vài thí sinh cũng mời tôi hợp tác ra sản phẩm. Tôi đang cân nhắc để thực hiện mọi thứ nghiêm túc, chỉn chu nhất.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng. Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan. Arab Saudi sẽ đăng cai cuộc thi năm sau.

Hà Thu