Đức Phúc kết hợp nhóm nhạc 911

Ca sĩ Đức Phúc cùng nhóm nhạc quốc tế 911 lần đầu kết hợp trong MV "Em đồng ý", sẽ phát hành dịp Valentine.

Nghệ sĩ cho biết: "Tôi hạnh phúc khi có cơ hội hòa giọng cùng nhóm nhạc nổi tiếng thế giới. Đây còn là dịp để tôi học hỏi điều mới, có thể đem âm nhạc, hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần bạn bè quốc tế".

Đại diện nhóm 911 cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thông báo các bạn về sự hợp tác giữa 911 và ca sĩ trẻ Đức Phúc - 'Hoàng tử Valentine' của Việt Nam với chất giọng đẹp, ngọt ngào. Chúng tôi có khoảng thời gian với nhiều kỷ niệm đẹp khi thực hiện MV. Thật nóng lòng để giới thiệu sản phẩm tới các bạn".

911 hát 'I do' 911 hát "I do" cùng hàng nghìn fan tại chương trình HAY Glaming Music Festival hồi tháng 8/2022 ở Hà Nội. Video: Hà Thu

Em đồng ý là một trong những dự án quan trọng trong năm của Đức Phúc. Cũng dịp Valentine 2021 và 2022, anh từng phát hành các MV Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên (Khắc Hưng), đều trở thành hit.

Tối 7/2, Đức Phúc công bố hình ảnh bên ba thành viên nhóm 911 (từ trái qua, Jimmy Constables, Lee Brennan, Spike Dawbarn). MV của họ sẽ ra mắt tối 9/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Phúc sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2015, từ một chàng trai vô danh, anh được biết đến sau ngôi quán quân Giọng hát Việt, dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Người ơi người ở đừng về... Ở tuổi 26, ca sĩ đã mua nhà 10 tỷ đồng, có nhiều tài sản như xe hơi, bất động sản...

Bản cắt teaser MV 'Em đồng ý" của Đức Phúc và 911 Trích đoạn teaser MV 'Em đồng ý" của Đức Phúc và 911. Video: Nhân vật cung cấp

911 thành lập năm 1995, gồm ba chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn. Nhóm phát hành đĩa đơn đầu tay Night To Remember vào năm 1996 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Giai điệu bất hủ trong ca khúc I Do của nhóm từng được nhiều khán giả thuộc làu. Các bản tình ca nổi tiếng của nhóm gồm The Day We Find Love, Don’t Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You... 911 tan rã từ năm 2000 nhưng tái hợp vào năm 2005 khi cùng tham gia show truyền hình thực tế Hit Me, Baby, One More Time. Nhóm từng đến Việt Nam trình diễn năm 2019 ở TP HCM và tại Hà Nội năm 2022.

911 chụp ảnh cùng fan Việt 911 chụp ảnh cùng fan Việt tại một đêm nhạc ở TP HCM hồi tháng 8/2022. Video: Xuân Tân

Tân Cao