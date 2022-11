Đức lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt

Đức cho biết các kho dự trữ khí đốt của nước này đã được lấp đầy hoàn toàn, một phần nhờ thời tiết năm nay ấm bất thường.

"Tổng mức dự trữ khí đốt ở Đức đang là 100%", cơ quan quản lý năng lượng Đức Bundesnetzagentur cho biết hôm nay. Lượng khí đốt tiêu thụ gần đây "thấp hơn mức trung bình trong 4 năm qua" do nhiệt độ ấm hơn 1,9 độ C so với những năm trước.

Theo Bundesnetzagentur, một số kho có khả năng chứa nhiều khí đốt tự nhiên hơn nên việc tích trữ "vẫn có thể tiếp tục ngay cả khi tỷ lệ đã đạt 100%".

Các đường ống tại cơ sở lưu trữ khí đốt của công ty VNG AG ở Bad Lauchstaedt, Đức, ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Đức, phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, phải chạy đua tìm nguồn cung thay thế và tăng cường dự trữ, trong bối cảnh lưu lượng khí đốt từ Nga giảm mạnh sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2.

Nước này đặt mục tiêu lấp đầy 95% kho dự trữ vào đầu tháng 11 nhưng đã đạt được từ giữa tháng 10. Kết quả này chủ yếu nhờ Berlin nỗ lực tìm nguồn cung thay thế, nhập khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), doanh nghiệp và người dân giảm tiêu thụ. Mùa thu ấm hơn đồng nghĩa mùa đông bắt đầu muộn hơn.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu hôm nay cũng khánh thành cảng LNG nổi đầu tiên ở thành phố cảng miền bắc Wilhelmshaven. Đây được coi là bước đi quan trọng để giảm phụ thuộc vào Nga. Cảng dự kiến tiếp nhận các lô hàng đầu tiên trong tháng 12.

Klaus Mueller, giám đốc Bundesnetzagentur, mô tả hôm nay là "thành công kép" cho an ninh năng lượng Đức.

Cảng LNG nổi ở thành phố Wilhelmshaven, Đức, ngày 15/11. Ảnh: Reuters.

Như Tâm (Theo AFP)