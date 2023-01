Đức bác tin nêu điều kiện với Mỹ về chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine

Bộ trưởng Pistorius bác tin Đức sẽ duyệt đề nghị tái xuất xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nếu Washington đồng ý cung cấp M1 Abrams cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn bên lề tại căn cứ không quân Ramstein ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói "không biết về sự sắp xếp như vậy" khi được hỏi về thông tin Đức sẽ đồng ý cho các nước chuyển xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Ukraine nếu Mỹ đồng ý viện trợ M1 Abrams.

Thông tin nói trên được một nguồn tin trong chính phủ Đức tiết lộ với Reuters ngày 19/1. Người này cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần nêu điều kiện này trong những cuộc họp kín gần đây.

Ông Pistorius tuyên bố chưa có quyết định nào liên quan đến việc Đức có chấp thuận chuyển xe tăng Leopard tới Ukraine hay không. "Tất cả chúng tôi hôm nay chưa thể nói rằng khi nào quyết định được đưa ra và sẽ thế nào đối với xe tăng Leopard", ông Pistorius cho biết.

Xe tăng chủ lực Leopard 2 của Đức diễn tập tại Pabrade, Litva tháng 8/2018. Ảnh: US Army.

Bộ trưởng Pistorius khẳng định Đức không đơn phương ngăn đồng minh chuyển Leopard cho Ukraine, loại khí tài mà nước này nhiều lần yêu cầu phương Tây viện trợ. "Ấn tượng rằng có liên minh thống nhất và Đức đang cản đường là điều sai lầm", ông Pistorius nói.

"Có nhiều đồng minh khẳng định cùng chia sẻ quan điểm mà chúng tôi đưa ra. Có lý do chính đáng để chuyển giao và cũng có lý do chính đáng để ngăn điều này. Trong bối cảnh chiến sự đã diễn ra gần một năm, tất cả ưu điểm và nhược điểm cần được cân nhắc rất cẩn thận", Bộ trưởng Pistorius nói song không nêu cụ thể lý do Đức chưa chấp thuận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Áp lực đang gia tăng với Đức trong cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, loại khí tài mà nước này cho rằng là chìa khóa trong xung đột với Nga. Leopard 2 được coi là đặc biệt phù hợp với Ukraine do chúng được sử dụng rộng rãi, đồng nghĩa một số quốc gia có thể rút một số xe tăng trong biên chế để hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Nga tiếp tục nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo "xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những phần còn lại của vũ khí phương Tây".

Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: WP.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Pháo chính nòng trơn 120 mm của Lepoard 2 có hệ thống ổn định, có thể khai hỏa khi xe tăng di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Đức chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt biến thể có trong biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), có trụ sở tại Anh, ước tính số lượng xe Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng hơn 2.000 chiếc.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, Reuters)