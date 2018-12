Triều Tiên trong mắt du khách Ấn Độ / Du khách phản đối vì kẻ định cưỡng bức mình bị phạt nhẹ

Một phụ nữ Mỹ giấu tên đã báo cáo quan chức Ấn Độ về việc mình bị cưỡng hiếp tập thể vào hồi tháng 4 sau khi cô du lịch trở về, theo The Sun.

Nữ du khách tầm 30 tuổi tường thuật rằng cô được mời một cốc rượu đã bỏ thuốc. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang trong một khách sạn 5 sao của Ấn Độ với tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, thu hút du khách bởi các công trình thời xa xưa. Ảnh: TripAdvisor.

Người phụ nữ này đã tham gia một tour du lịch tới New Delhi, Ấn Độ. Cô xác định một trong những kẻ tình nghi là nhân viên trong công ty du lịch. Người đàn ông đã phủ nhận cáo buộc nhưng đồng ý hợp tác với cảnh sát để điều tra làm sáng tỏ sự việc.

Cảnh sát hy vọng nữ du khách sẽ sớm bay sang Ấn Độ để chứng thực vụ việc. New Delhi nổi tiếng là địa điểm không an toàn cho phụ nữ, dù là khách du lịch hay các cô gái bản xứ. Thành phố này có tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 4 lần so với trung bình toàn quốc.

Vân Phạm

