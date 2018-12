New York có tên chính thức là City of New York, là thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Thành phố cũng thường được gọi là New York City để phân biệt với tiểu bang New York. New York City nằm trên một bến cảng tự nhiên thuộc duyên hải Đại Tây Dương, gồm có 5 quận là The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens và đảo Staten. New York nổi bật trong số các thành phố Mỹ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều nhất. Đa số các phương tiện giao thông này hoạt động 24 tiếng mỗi ngày. Thành phố cũng được gọi với nhiều tên gọi khác như : Thành phố không bao giờ ngủ, quả táo lớn (Big Apple). Với 800 thứ tiếng khác nhau, New York là nơi đa dạng ngôn ngữ nhất thế giới. Sự đa dạng này thể hiện nhiều nhất trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh, sinh viên các trường học công lập. Đây cũng là nơi nhận lượng tuyết nhiều hơn 15 lần so với Nam Cực.