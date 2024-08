Du lịch trong nước vào mùa giá rẻ

Trong tháng 8, khách du lịch có thể mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn ở các điểm trong nước với giá rẻ hơn cao điểm hè.

Hoàng Anh, du khách Hà Nội, mua được combo du lịch Đà Nẵng ba ngày hai đêm giai đoạn giữa tuần tháng 8, bao gồm vé máy bay giờ tốt, khách sạn 3 sao với giá 3,9 triệu đồng. Nếu mua combo giai đoạn cuối tuần, giá cao hơn khoảng 400.000 đồng. Du khách đánh giá đây là mức giá tốt nếu so với giai đoạn tháng 6 khi cô từng thấy giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đi Đà Nẵng là hơn 5 triệu đồng với giờ bay tốt.

Theo bà Trang Nguyễn, Trưởng phòng Kinh doanh công ty du lịch Best Price, giá combo du lịch nội địa tháng 8 hầu hết giảm 30%, tuy nhiên tour trọn gói thường chỉ giảm 10% do chi phí cố định, dịch vụ được giữ trước từ lâu. Bà Trang nói từ đầu tháng 8, các trường học bắt đầu trở lại nên nhu cầu du lịch giảm, ngoài ra hiện cũng vào tháng 7 Âm lịch nên nhiều người hạn chế đi lại, theo quan niệm dân gian. Thống kê của công ty chỉ ra lượng khách nội địa giai đoạn này giảm khoảng 40% so với hai tháng trước.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hồi tháng 6. Ảnh: Nguyễn Đông

Khảo sát chiều 6/8 của phóng viên cho thấy giá vé Hà Nội - Đà Nẵng khứ hồi giai đoạn cuối tuần tháng 8 (16-18/8) rẻ nhất khoảng 2,6 triệu đồng, chiều đi bay đêm, chiều về bay sáng sớm - mức giá không thay đổi nhiều so với khảo sát hồi tháng 7. Các chuyến bay giờ tốt giá từ 4 triệu đồng, tùy hãng, rẻ hơn khoảng một triệu đồng so với khảo sát hồi tháng 7.

Giá vé máy bay giờ tốt chặng Hà Nội - Nha Trang trong giai đoạn tương tự khoảng 5 triệu đồng, rẻ hơn một triệu đồng so với khảo sát hồi tháng 7. Nếu chấp nhận bay sáng sớm, về chiều, giá vé vào khoảng 4 triệu đồng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết giai đoạn đầu tháng 8, giá vé máy bay nội địa "vẫn tương đối cao" nhưng sẽ giảm dần từ giữa tháng. Các hãng hàng không cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để giữ chân khách hàng tới hết tháng 8, ví dụ giảm 25-30% giá vé cho nhóm từ 4 hoặc 8 người, giá vé 0 đồng, giá vé rẻ cho một số chặng như TP HCM đi Đà Nẵng hoặc Phú Quốc.

Trên toàn quốc, các khách sạn cũng vào mùa giảm giá. Tại Phú Quốc, nhiều khách sạn 3-5 sao đã giảm giá khoảng 30% so với cao điểm tháng 6, tháng 7. Một số khách sạn, resort như Wyndham Grand Phu Quoc, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc và Seashells Phu Quoc Hotel & Spa hợp tác với một hãng hàng không để tung combo ưu đãi cho khách lưu trú tháng 8.

Với Wyndham Grand Phu Quoc, khách sạn này có ưu đãi ở 3 đêm tính tiền 2 đêm với các khách hàng bay đêm (từ 21h đến 1h). Đại diện cơ sở lưu trú nói giá phòng cũng đã giảm 20% so với giai đoạn cao điểm trước đó. Hiện tại, du lịch nội địa vào mùa thấp điểm nhưng khách nước ngoài từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong vẫn đông nên cơ sở này vẫn có lượng khách lưu trú ổn định, không như mọi năm.

Theo khảo sát, giai đoạn trước 15/8, một resort 5 sao ở Nghệ An có giá thuê khoảng 2,2-2,6 triệu đồng mỗi đêm; sau 15/8 giảm còn gần 1,4 triệu đồng mỗi đêm. Tại Đà Nẵng, giá nhiều khách sạn từ 4 sao đã bắt đầu giảm khoảng 40% so với cao điểm hè. Ở Cát Bà, đại diện một khu nghỉ dưỡng lớn cho biết mùa cao điểm của các điểm đến gần như Cát Bà thường tính đến hết 15/8, sau đó giảm giá khoảng 30% cho tới hết năm.

Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm của Mustgo - nền tảng đặt phòng với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc - nói giá phòng tại khách sạn, resort cả nước sẽ biến động mạnh từ 16/8 trở đi, trừ giai đoạn lễ 2/9, thường giảm từ 20% đến 40% so với hai tháng cao điểm trước. Ngoài ra, các đơn vị có thể tung thêm khuyến mại để thu hút khách đặt phòng.

Đoàn khách du lịch Bãi Tranh, Nha Trang hồi tháng 7. Ảnh: Du Lịch Việt

Theo ông Vũ, các tour du lịch tháng 8 sẽ sụt giảm về lượng khách so với tháng 6 và tháng 7 nhưng nhu cầu đi chơi cuối tuần, nghỉ dưỡng ngắn ngày vẫn cao. Các điểm đến ở khu vực núi, cao nguyên với thời tiết mát mẻ vẫn thu hút khách.

Sau khi kết thúc cao điểm du lịch hè, công ty sẽ chuẩn bị cho các sản phẩm du lịch thu, đông, các tour miền Bắc hứa hẹn hút khách với mùa lúa chín, hoa tam giác mạch; giá tour dự kiến tăng 5% so với giai đoạn tháng 8. Vào mùa cuối năm, công ty cũng sẽ đưa ra một số ưu đãi dành cho khách đặt sớm để kích thích nhu cầu du lịch.

Những tháng cuối năm, Best Price dự kiến đẩy mạnh các sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng), du lịch nước ngoài ngắm mùa lá đỏ, lá vàng hay các sản phẩm nội địa tới Sa Pa, Mộc Châu. Với các điểm ít được ưa chuộng cuối năm, đại diện công ty cho biết giá tour sẽ giảm 5-10%.

Theo đại diện Mustgo, sau hè, tour du lịch nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển mạnh với mức giá đa dạng, chương trình thu hút. Điều này sẽ cạnh tranh quyết liệt với giá vé máy bay và giá phòng khách sạn trong nước, ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn các điểm đến nội địa.

Tú Nguyễn